Discarica di Finale Emilia, l’Osservatorio: “Dopo il consiglio comunale che annunciava la Conferenza dei Servizi, ora tutto tace”

FINALE EMILIA - Pubblichiamo la nota dell'Osservatorio civico "Ora tocca a noi" sulla discarica di Finale Emilia.

Dopo il consiglio comunale che annunciava la conferenza dei servizi del 18 luglio, ora tutto tace.

Tace il sindaco, tace tutto il consiglio e tace anche la minoranza.

Dopo le grandi manovre e le lunghe settimane nelle quali si è limato, cesellato ogni parola e virgola, pur di andare d'accordo, ora regna il silenzio.

Il silenzio non è mai una risposta, ma è spesso indice di un comportamento.

Raccontare poi, ai cittadini che si è collaborato o che si è collaborativi con l'Osservatorio equivale, ad oggi, al netto del nulla.

L'osservatorio civico deve seguire, deve avallare e soprattutto non disturbare. Questo secondo chi siede in poltrone più o meno comode.

La linea dell' Arpa E deve essere comunicata, attraverso i documenti ufficiali, resi disponibili ai cittadini.

Se così non è " la trasparenza " non è una dote prevista nel contesto...peccato che venga anche da pensare che ci sia poco interesse generale.

Siamo certi che, tra qualche anno, nella prossima campagna elettorale, i politici locali torneranno a ritenere i cittadini esseri pensanti e con la capacità di discernere chi è più meritevole per guidare il paese...al momento siamo degli incapaci cognitivi!!

Ringraziandovi tutti, ricorreremo alle vie legali a nostra disposizione.

Vogliamo toglierci pero' sassolino dalla scarpa….

Il sindaco non deve fare alcun accesso agli atti per avere un verbale della conferenza dei servizi....se glielo hanno fatto credere, vuol dire che non ne hanno molto rispetto. Più grave

ancora è, eventualmente, averlo fatto credere ad altri.

Intanto dalla determina ambiente del 21/05/25 Arpae disponeva, secondo l'art.242 della 152/2006, visti i superamenti riscontrati nelle acque di drenaggio di Feronia 1, di interrompere la coltivazione dei

lotti 5 e 6 per consentire le attività di accertamento del sito...

La dirigente, in modo particolare, dispone di non addossare i rifiuti di nessuno dei lotti di Feronia 2 sull'impianto di Feronia 1..fino all'accertamento da parte dell'autorità competente di ASSENZA DI RISCHIO SANITARIO ED AMBIENTALE.

Fra le varie comunicazioni si legge che Feronia, in qualità di Gestore, ha trasmesso in data 31/12/24 una notifica di potenziale contaminazione...

In particolare ha comunicato dei superamenti delle Csc per il cromo totale e dei valori di fondo per Arsenico e Bario, nelle acque di drenaggio di Feronia 1.

Nella determina si evince che il gestore è stato diffidato dall'Arpa" a proseguire l'attività di coltivazione dei lotti 5 e 6 del nuovo impianto Feronia 2...nelle modalità da interferire con la discarica *Esaurita* Feronia 1, fino ad accertamento ecco.

Tantissimi i dati e le informazioni importanti per l'opinione pubblica ed i cittadini. Salta all'occhio un’affermazione "lo scrivente Servizio, con nota prot.74040 del 17/04/2025, ha comunicato che il suddetto parere negativo oltre a non essere stato espresso in Conferenza di Servizi e a risultare tardivo, non riporta le condizioni ritenute necessarie per il superamento del dissenso e pertanto è inidoneo a produrre effetto sull'esito decisori della conferenza stessa".

Tardivo ed inidoneo…ci risiamo.

La determina continua elencando altri sforamenti, cromo e p- toluidina ecc.

E continua con tutta una serie di prescrizioni che destano preoccupazioni motivate.

Sono tante le domande che ci poniamo su questi pareri *contrari e* *tardivi fuori dalle sedi opportune..* .e sulla mancata comunicazione ai cittadini.

Siamo destinati ad arrivare sempre tardi noi di Finale Emilia...tanto il conto lo pagano sempre i cittadini che vivono in questo territorio devastato.

Maria Paltrinieri, Osservatorio Civico Ora tocca a noi

