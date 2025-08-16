Domenica 17 agosto torna il mercato straordinario al Parco Novi Sad di Modena
MODENA - Che si sia rimasti in città o si stiano preparando le valigie per partire, domenica 17 agosto il Mercato straordinario della terza domenica del mese al Parco Novi Sad di Modena è confermato.
Dalle 7.00 alle 14.00, l’appuntamento con lo shopping all’aria aperta porta sulle strade il colore, i profumi e la vivacità dei banchi degli operatori ambulanti, sempre pronti a offrire prodotti di qualità a prezzi convenienti.
In piena estate, il mercato è sempre qui: vicino alla gente, punto di incontro per chi cerca il capo giusto, l’accessorio alla moda o l’affare dell’ultimo momento prima di partire.
Tra le proposte: abbigliamento e calzature estive per adulti e bambini, costumi, borse e accessori, biancheria per la casa, tovaglie e asciugamani, piante e fiori.
E per chi pensa già al pranzo della domenica, non mancheranno frutta e verdura di stagione, formaggi e carne, pesce e tante altre bontà locali.
An error occurred:
