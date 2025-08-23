Domenica 24 agosto alla Festa provinciale dell’unità di Modena si parla di politica agricola e dazi con l’assessore regionale Mammi

MODENA - Quale sarà il futuro del comparto agroalimentare emiliano, tra nuova Politica Agricola Comune e nuovi dazi? A chiedersi quali prospettive per un settore il cui valore è stimato a 37 miliardi di euro, domenica 24 agosto alle ore 21.00, sul palco dell’Agorà ‘Aude Pacchioni della Festa provinciale dell’unità di Modena, saranno l’assessore regionale all’Agricoltura e agroalimentare Alessio Mammi, il deputato Pd in Commissione Agricoltura Stefano Vaccari, il presidente nazionale CIA Cristiano Fini, il presidente provinciale di COLDIRETTI Luca Borsari, il direttore di Confagricoltura Modena Guido Zama e Ilaria Franchini di Legacoop Agroalimentare. Modera l’incontro Claudio Ferri.



Le occasioni di approfondimento della domenica saranno però aperte alle ore 19.30 dalla presentazione del libro di Federico Boccaletti ‘Mio padre è anziano:con quali tecnologie posso aiutarlo?’, in cui l’autore dialogherà con l’assessora al welfare del Comune di Carpi Tamara Calzolari, il sindaco di Maranello Luigi Zironi e la caregiver CARER ETS Franca Barbieri. Il confronto, moderato da Loredana Ligabue, cercherà di individuare le opportunità e i rischi per il welfare assistenziale generati da digitale e intelligenza artificiale.

Ampio spazio l’avrà naturalmente la musica, con l’omaggio ai Qeen dei Killer Queen, e le danze presso lo spazio El Baile. Entrambi gli eventi inizieranno alle ore 21.30.

Nello spazio per bambini e ragazzi gestito da Arci Ludica, invece, laboratori creativi e danza moderna in collaborazione con J’Latinos Dance School.

Si ricorda che sono cinque le ristorazioni – Falò delle Terre d’Argine, Fish & Pig, Osteria 467, Pizzeria sotto le stelle, Siamo Fritti - oltre ai tre punti ristoro La Capannina, Spritz & Borlenghi e gelateria.

La Festa è facilmente raggiungibile: il parcheggio per le auto è gratuito e, per incentivare una mobilità sostenibile, sarà allestito un deposito biciclette e monopattini custodito, al costo simbolico di 1 euro, grazie al supporto di Aliante Cooperativa Sociale.

