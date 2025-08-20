E’ morto l’ex assessore provinciale Egidio Pagani

La Provincia di Modena esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Egidio Pagani, figura storica della politica locale, protagonista per decenni della vita amministrativa di Fiorano Modenese e della Provincia. Nato nel 1951, Pagani ha ricoperto il ruolo di sindaco di Fiorano Modenese per ben 24 anni, dal 1980 al 2004, dopo aver iniziato il suo impegno pubblico come assessore comunale nel 1975. In seguito ha proseguito la sua attività come assessore provinciale alla Viabilità, Mobilità, Edilizia e Patrimonio nella Giunta guidata da Emilio Sabattini. Pagani è stato anche attivamente impegnato nel mondo dell’associazionismo, in particolare nelle ACLI, dove ha ricoperto incarichi di responsabilità a livello provinciale.

Fabio Braglia, presidente della Provincia di Modena, lo ricorda così «Con Egidio Pagani se ne va un amministratore appassionato, competente, sempre al servizio della sua comunità. Ha vissuto la politica come impegno civico e responsabilità collettiva, guidando per anni il Comune di Fiorano con equilibrio e visione. Anche in Provincia ha portato competenza e senso delle istituzioni. Alla sua famiglia e a chi gli ha voluto bene vanno il nostro pensiero e la nostra vicinanza».

La Provincia si unisce al dolore dei familiari e dell’intera comunità modenese per questa grave perdita.

