Falso account Instagram a nome di Bper, attenzione alla frode online
Bper segnala la presenza di un account Instagram non autorizzato che utilizza in maniera fraudolenta il nome e l’immagine della banca per promuovere l’adesione a corsi e attività non riconducibili all’istituto di credito. Tali contenuti non hanno alcun legame con Bper e devono essere considerati del tutto ingannevoli e fraudolenti.
Bper sottolinea che l’unico profilo ufficiale di comunicazione su Instagram è quello verificato @bper_banca. Qualsiasi altro account che faccia riferimento a Bper non è riconosciuto e va trattato con sospetto.
Bper invita tutti i clienti a prestare la massima attenzione, a non condividere dati personali o finanziari con soggetti non riconosciuti e di rivolgersi, in caso di dubbi, all’assistenza clienti tramite i contatti ufficiali disponibili sul sito www.bper.it.
La banca si riserva, inoltre, di segnalare alle autorità competenti qualsiasi uso illecito della propria identità.
- Modena, l’Ausl mette in vendita l’ex sede Sert in centro storico
- Temporali, nuova allerta meteo anche per il territorio della Bassa modenese
- Falso account Instagram a nome di Bper, attenzione alla frode online
- Drag Queen dopo la messa del vescovo, polemiche sulla Sagra di San Luigi a Rovereto
- Arsenale di armi e cinque tartarughe trasportate illegalmente in auto, denunciato 63enne
- Giallo di via Stuffler, c'è un sospettato
- Lido degli Scacchi, la titolare del bagno Delfinus: "Hanno sparato al mio gatto"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- "Diritti in campo", le Brigate del lavoro della Flai Cgil nelle campagne di Mirandola, Finale Emilia, Cavezzo, San Felice, Concordia e San Prospero
- Finale Emilia, comunità in lutto per la morte di Gino Grillenzoni di Lapam
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero