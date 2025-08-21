Falso account Instagram a nome di Bper, attenzione alla frode online

Bper segnala la presenza di un account Instagram non autorizzato che utilizza in maniera fraudolenta il nome e l’immagine della banca per promuovere l’adesione a corsi e attività non riconducibili all’istituto di credito. Tali contenuti non hanno alcun legame con Bper e devono essere considerati del tutto ingannevoli e fraudolenti.

Bper sottolinea che l’unico profilo ufficiale di comunicazione su Instagram è quello verificato @bper_banca. Qualsiasi altro account che faccia riferimento a Bper non è riconosciuto e va trattato con sospetto.

Bper invita tutti i clienti a prestare la massima attenzione, a non condividere dati personali o finanziari con soggetti non riconosciuti e di rivolgersi, in caso di dubbi, all’assistenza clienti tramite i contatti ufficiali disponibili sul sito www.bper.it.

La banca si riserva, inoltre, di segnalare alle autorità competenti qualsiasi uso illecito della propria identità.

