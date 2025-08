Giubileo dei giovani, 30 pellegrini delle parrocchie della Diocesi di Carpi in viaggio per raggiungere Roma

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

CARPI - Al Giubileo dei giovani (28 luglio-3 agosto) a Roma partecipano complessivamente 300 pellegrini delle Diocesi di Modena-Nonantola e di Carpi, accompagnati da una decina di sacerdoti. La delegazione di Modena ha incontrato, giovedì 30 luglio, il vescovo Erio Castellucci a Roma per una catechesi e la visita alle catacombe.

Una trentina sono i carpigiani, giovani di Azione Cattolica, provenienti dalle parrocchie del Duomo, San Giuseppe, San Bernardino Realino, San Possidonio, San Giacomo Roncole, Sant’Agata, Fossoli, Rovereto, San Francesco e San Nicolò: stanno vivendo il loro pellegrinaggio da mercoledì 29 luglio percorrendo a piedi un tratto della “Via di San Francesco”, costellato da diverse tappe di avvicinamento a Roma. Ad accompagnare la delegazione don Riccardo Paltrinieri e Matteo Tarabini, rispettivamente assistente e responsabile del Settore Giovani dell’Azione Cattolica Diocesana di Carpi.

I ragazzi hanno già raggiunto, in provincia di Arezzo, Badia Prataglia e Biforco e hanno come meta La Verna venerdì 1° agosto. Da qui un pullman li condurrà a Roma, per il momento centrale del Giubileo dei giovani: in serata la Veglia con Papa Leone XIV presso la spianata di Tor Vergata e domenica 3 la Messa con i pellegrini provenienti da ogni parte del mondo.

Il tema scelto per i giorni di cammino è la pace, come spiega Matteo Tarabini: “Una pace disarmata e disarmante ispirata dalle primissime parole di Papa Leone, appena eletto, raccogliendo il sentimento di preoccupazione e impotenza che le notizie dai fronti di guerra generano in molti di noi. Stiamo riflettendo insieme su come custodire la pace vera che Gesù ha annunciato, come singoli e come comunità di fratelli e sorelle, a partire dal nostro cuore ma allargando l’orizzonte a tutte le relazioni e le dinamiche sociali che la nostra vita può intrecciare”.

Venerdì 1° agosto il gruppo di San Martino Spino di Mirandola raggiungerà autonomamente Roma: qui pernotterà, per partecipare nei due giorni successivi al Giubileo a Tor Vergata.

Leggi anche: Giubileo giovani, in 70mila da tutta Italia in piazza S. Pietro: stasera preghiera con Zuppi