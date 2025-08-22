IAT diffuso, 16 attività della Bassa forniranno informazioni turistiche

FINALE EMILIA, CONCORDIA, SAN FELICE SUL PANARO, MEDOLLA, CAVEZZO, SAN POSSIDONIO, SAN PROSPERO, CAMPOSANTO - Ha avuto un epilogo positivo la ricerca di partner per costituire uno IAT diffuso (Informazione e Accoglienza Turistica, ovvero uffici turistici che offrono informazioni ai turisti e cittadini per promuovere il territorio locale), avviata poco meno di tre mesi fa dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord. Sono state 16 le attività che hanno aderito all’avviso pubblico di Ucman e che ora, grazie anche ad una formazione annuale di 20 ore, diventano protagonisti nel fornire gratuitamente informazioni turistiche a chiunque ne farà richiesta entrando nei loro negozi, studi, uffici.

Nei giorni scorsi, su espressa richiesta di Ucman, dalla Provincia di Modena è arrivato anche il riconoscimento ufficiale di una tipologia di servizio di accoglienza turistica denominata “IAT diffuso” che si prefigge lo scopo di arricchire le conoscenze di soggetti terzi in merito alle ricchezze turistiche, culturali, alle tradizioni e ai prodotti tipici del proprio territorio, al fine di sensibilizzarli e renderli protagonisti attivi del sistema dell’informazione e dell’accoglienza turistica.

“Siamo molto soddisfatti del riconoscimento dello Iat diffuso da parte della Provincia – afferma il presidente di Ucman e sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti – e siamo pronti a lavorare con determinazione sullo sviluppo della rete di supporto alle attività di promozione turistica per valorizzare il nostro territorio come merita”.

I soggetti che hanno aderito allo IAT diffuso dell’Unione dei Comuni della Bassa Modenese sono:

- Tabaccheria 3 Sant, Medolla (MO), Via Strada Statale 12 n. 92;

- Pro Loco San Possidonio APS-ETS, San Possidonio (MO), Piazza Andreoli n. 39;

- Pro Loco San Felice APS, San Felice sul Panaro (MO), via Mazzini n. 62;

- Medipark società agricola Mediplants, San Felice sul Panaro (MO), via Perossaro n. 187;

- Tra le note libri e vinili - Libreria, San Felice sul Panaro (MO), via M. C. Ascari n. 5;

- GL impianti srl, Concordia sulla Secchia (MO), via Confine n. 80;

- Azienda Agricola Tecnica Vivai di Candini Luca, Camposanto (MO), Ponte Picchietti n.·4;

- Pro Loco Finale Emilia APS, Finale Emilia (MO), Via Cappuccini n. 15/A;

- Pop Tours Autonoleggi, Camposanto (MO), Piazza Gramsci n. 5;

- Cooperativa sociale Caracol, Finale Emilia (MO), via Garigliano n. 14;

- Giallo Tortellino, Finale Emilia (MO), via Alessandro Volta n. 20;

- Rapsodia Pizzeria, San Felice sul Panaro (MO), via Ascari n. 21;

- Soc. cooperativa La bella sfilza, Concordia sulla Secchia (MO), via Corriera n. 3;

- Soleluna Agenzia viaggi, San Felice sul Panaro (MO), via Mazzini n. 88;

- Studio linguistico Union Jack, San Felice sul Panaro (MO), Via Risorgimento n. 3/5;

- Tabaccheria lvan, Cavezzo (MO), via Cavour n. 375.

