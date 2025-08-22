Modena, ruota panoramica ferma per un’inchiesta nell’ambito di giostre non omologate
MODENA - Durerà più del previsto il momentaneo periodo di non funzionamento della ruota panoramica di Modena, che si trova al Novi Sad. Dopo che già nei giorni scorsi era stata chiusa per manutenzione, infatti, ora l'attrazione deve fermarsi per un periodo più prolungato in quanto il codice identificativo abbinato alla ruota è stato messo sotto sequestro nell'ambito di un’indagine della Procura di Torino che riguarda l'omologazione di numerose giostre collocate in tutto il territorio italiano. Da quanto emerge, si tratterebbe di una questione relativa non al funzionamento della ruota stessa, bensì alla documentazione amministrativa.
“In questa situazione il gestore della ruota è parte lesa poiché - spiega in una nota Modenamoremio – al momento del contratto era in possesso di tutti i documenti necessari. Il gestore si sta adoperando per garantire la sostituzione della ruota per evitare il prolungarsi dello stop”.
