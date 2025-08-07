Il giovane che ha perso il primo stipendio, la badante che non ha più tutti i suoi risparmi, il falso innamorato: è boom di truffe on line nel modenese

IL 2024 DELLO SPORTELLO SOS TRUFFA

con notizie sui primi sei mesi del 2025.

Cos’è lo Sportello SOS Truffa.

Lo Sportello telefonico SOS Truffa di Federconsumatori Modena è attivo dal 2007, anche

mezzo mail, ed è gratuito. Al numero verde 800 631316 rispondono nostri operatori per sei

giorni e per oltre 40 ore settimanali. Negli altri orari è attiva una segreteria telefonica. Lo

Sportello opera in prevalenza attorno agli abusi commerciali, spesso vere e proprie truffe,

e quando il reato è evidente orienta gli utenti verso le Forze dell’Ordine, aiutando le

persone a vincere dubbi e vergogna. Sono stati oltre 10.000, in questi anni, i cittadini e le

cittadine della provincia di Modena, ma anche delle province limitrofe e di altre Regioni,

che si sono rivolti a SOS Truffa. Tantissime in questi anni le iniziative nel territorio, in

collaborazione con amministrazioni locali, Forze dell’Ordine, soggetti di rappresentanza,

controllo di vicinato e terzo settore. Tante le segnalazioni da noi fatte ai Comuni della

provincia rispetto alle situazioni problematiche del proprio territorio e relative a propri

cittadini. Lo Sportello da diversi anni opera senza alcun contributo pubblico; per questo

motivo abbiamo dovuto rinunciare, nel corso del 2024, all’importante servizio gratuito di

sostegno psicologico alle persone vittime di truffe e abusi, garantito da una psicoterapeuta.

Per questo nei prossimi mesi saremo costretti a ridurre l’attività di ricevimento telefonico e

le iniziative nel territorio. Tutto questo in un momento, i primi mesi del 2025, di forte

crescita delle truffe telefoniche segnalate allo sportello.

Nel 2024 si sono rivolte allo sportello 428 persone, un numero lievemente inferiore a

quello del 2023. Le chiamate durano da 10 minuti a oltre un’ora, nei casi più complessi, e a

volte vengono ripetute più volte. Non ci sono differenze sensibili per sesso del chiamante,

mentre sono rappresentate tutte le fasce d’età, con una maggiore presenza della

popolazione anziana.



Le truffe e gli abusi al telefono. (208 complessive)



Sembra inarrestabile la crescita delle truffe telefoniche, che sono ormai prossime a

rappresentare la metà dell’attività complessiva dello Sportello. Le chiamate su questo tema

erano state 169 nel 2023, sono diventate 208 nel 2024, mentre nei primi sei mesi del 2025

sono già 129. Chi chiama chiede informazioni su di una proposta commerciale che ha

ricevuto da un call center, che non ha ancora accettato e sulla quale ha dei dubbi. Si tratta

quasi sempre di contratti gas, luce, telefono e in misura inferiore per altri prodotti e

servizi. Sono maggiori i casi di chi ha sottoscritto telefonicamente contratti dei quali non

conosce nei fatti i contenuti, che apprenderà solo all’arrivo della bolletta. E’ una condizione

portata dagli innumerevoli abusi commessi dai call center, ai quali i gestori (parimenti

responsabili) hanno commissionato la ricerca di clienti con modalità spregiudicate. Sono

segnalate false indicazioni di prezzo, ma anche contratti annunciati come Luce che

diventano di fornitura Gas. Non è cosa semplice, se il consumatore si muove in ritardo,

esercitare il diritto di recesso. Per parte nostra riteniamo che nel 99% dei casi le condizioni

contrattuali che vengono dichiarate nella parte iniziale della telefonata, non corrispondono

a quelle sottoposte in sede di registrazione del consenso, dove i contenuti vengono

dichiarati a velocità stratosferiche.

Sulla base della nostra esperienza riteniamo che la grandissima parte delle truffe e degli abusi telefonici, forse il 90%, viene subito in silenzio

dalle vittime, per vergogna, oppure per non averne compreso pienamente i contenuti.

Tutto questo nell’ormai evidente fallimento del Registro delle opposizioni, reso evidente

dalle centinaia di telefonate commerciali che ricevono anche i soggetti iscritti. Il 19 agosto

parte la prima fase di contrasto, voluta da AGCOM, alle finte chiamate con numeri italiani

sui numeri fissi, in realtà provenienti dall’estero. Una fase che si concluderà il 19

novembre, con l’estensione alle utenze mobili, con la speranza che non si ripetano i forti

limiti del Registro delle opposizioni.



IL CASO Un caso rappresentativo è quello di una modenese che non era a conoscenza del nome

preciso del gestore con il quale aveva sottoscritto da poco telefonicamente il contratto. Contratto

peraltro ottenuto con la falsa informazione di una prossima cessazione della fornitura in corso.

Volendo recedere, in mancanza del nome del nuovo fornitore, abbiamo indirizzato la persona verso

lo sportello del consumatore di Arera. Appreso così il nome del nuovo gestore abbiamo assistito la

Signora nella pratica di recesso.



Truffe e abusi nelle vendite in Rete. Le contraffazioni. (124 e 17)



Anche su questo tema registriamo una importante crescita di segnalazioni, confermando al

secondo posto nel numero di contatti (124) le truffe e gli abusi nella vendita a distanza di

prodotti e servizi. Determinante è l’eccessiva confidenza messa nella navigazione in rete,

soprattutto da parte dei nativi digitali, in particolare rispetto agli acquisti online.

Acquisti su siti truffa o canali non sicuri. Grazie alle sponsorizzate senza controllo sui

social, Facebook ed Instagram in primis, sono pubblicizzati siti che propongono

abbigliamento e calzature di marca a costi più che contenuti. In tanti non controllano gli

elementi di base, per stabilire la credibilità del sito, come la presenza del nome

dell’azienda, il suo indirizzo, un recapito telefonico. In caso di acquisto, dopo il

pagamento, la cosa più frequente è non ricevere nulla. A volte vengono consegnati

prodotti diversi, di infima qualità, ed il reclamo è reso impossibile dall’assenza di un

indirizzo al quale rivolgersi. Ma capita anche che si venga contattati dalla Guardia di

Finanza, o dall’Agenzia Dogane e Monopoli.

Le contraffazioni e la sottovalutazione dei rischi. Non si parla più a sufficienza di

contraffazioni nell’abbigliamento. Una mancanza che ha prodotto una tolleranza generale

al fenomeno, ormai dilagante, mentre tra ragazzi e ragazze cresce la sensazione che sia

“figo” indossare un falso capo di Gucci o Prada comprato ad un decimo del prezzo

ufficiale in rete. Ci si dimentica che l’acquisto di merce contraffatta viene punito con

sanzioni fino a 7.000 euro, mentre l’introduzione nel territorio nazionale di prodotti

falsificati, allo scopo di trarne profitto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e

sanzioni fino a 35.000 euro. Capita ovviamente anche nella nostra provincia, e i casi sono

particolarmente dolorosi quando riguardano ragazzi e ragazze. Anche nel lavoro che

Federconsumatori fa nelle scuole modenesi su questo tema è sempre più evidente che il

senso comune prevalente è quello della normalità della cosa, e dell’assenza di qualunque

rischio. Per questo si acquista online, da un sito cinese, una borsa Gucci Bamboo a 99 euro

anziché 3000.

IL CASO Non possiamo dimenticare il caso del ragazzo modenese che ci ha detto “Nella mia classe

non c’è nemmeno uno con un solo capo originale. Proprio a me dovevano sequestrare una tuta in

dogana, denunciarmi e multarmi?”



Il diritto di recesso. Il diritto di recedere da un acquisto effettuato al di fuori dei locali

commerciali è un elemento fondamentale nella tutela del consumatore. Nel tempo, anche a

fronte di qualche eccesso, molte aziende ostacolano nei fatti questo obbligo di legge,

complicando eccessivamente gli aspetti burocratici. Vogliamo ribadire una nostra storica

richiesta, vale a dire che il soggetto più rilevante nel commercio digitale, Amazon, si

attrezzi per la restituzione fisica dei resi presso la propria enorme sede di Spilamberto,

semplificando per tutti l’esercizio di un diritto come quello del recesso.



Le truffe sui social. Tra le truffe minori segnaliamo le inserzioni su Facebook che

annunciano prodotti tecnologici fuori produzione a prezzi ridottissimi, o la svendita di

pacchi Amazon non ritirati dai clienti dopo averli pagati. Ai due euro per un aspirapolvere

Dyson, ai quali aggiungere venti euro di spedizione, corrisponde l’arrivo di altre cose (in

un caso un aspirapolvere giocattolo), o più frequentemente nulla. Ma registriamo anche la

crescita di truffe nelle offerte di lavoro mezzo social.

IL CASO Una ragazza risponde ad una sponsorizzata Facebook, che propone un lavoro di

marketing a domicilio, mettendo like a post specifici, commentando positivamente ristoranti su

Tripadvisor, in cambio di un interessante compenso. Entra in contatto, accetta il “lavoro”, e riceve

un piccolo compenso dopo qualche settimana. A questo punto le viene proposto di formalizzare il

lavoro, attraverso un investimento in Bitcoin. Dopo un primo versamento, temendo di essere

oggetto di una truffa, si rivolge allo sportello, che conferma. Quindi lascia perdere, e richiede un

risarcimento, che però non ottiene.

Le truffe informatiche a carattere economico e bancario (18)

Il lavoro dello sportello relativo alle truffe economiche e bancarie è essenzialmente quello

di aiutare l’utenza a comprendere quanto accaduto, indirizzando verso una denuncia sia

quando i fatti sono accaduti che quando la truffa è stata sventata. I numeri possono

sembrare modesti, rispetto alla grande attenzione su questi temi, ma va detto che quasi

sempre le dimensioni ed il peso della truffa sono tali da spingere le persone verso

strumenti di tutela quali la denuncia, l’assistenza di un legale o di una associazione di

consumatori. Nello specifico Federconsumatori segue ogni anno molte decine di casi,

spesso drammatici. Purtroppo registriamo un basso livello di collaborazione da parte delle

Banche, che raramente riconoscono una parte di responsabilità, risarcendo del tutto o in

parte il proprio cliente. Un esame di questa area di truffe e abusi sarebbe di carattere

enciclopedico, ed è evidente a tutti lo spostamento del “mercato delle truffe” verso aree

sempre più tecnologiche, sfruttando le vaste falle di un sistema dove milioni di mail e

numeri di telefono sono a disposizione dei truffatori e dove informazioni che dovrebbero

essere riservate non lo sono. Truffatori sempre più capaci di costruire architetture

complesse, attorno alle truffe bancarie ed economiche, con messe in scena che raggirano

persone di tutte le età, e che a volte cambiano la vita delle persone. Scegliamo, su questo

tema, di segnalare alcuni recenti casi arrivati al nostro sportello.

I CASI

A. viene dall’Est Europa, e da molti anni assiste anziani a domicilio. Ha messo da parte una somma

discreta, ma è preoccupata per l’inflazione che mangia i suoi risparmi. Una connazionale le segnala

un consulente finanziario russo che opera nel campo delle criptovalute, garantendo forti interessi

sui capitali investiti. Lo contatta, e deve insistere per investire 10.000 euro, che dopo una settimana

si sono già trasformati in 20.000, come da comunicazione che le arriva dal consulente, su carta

intestata di una grande Banca svizzera. A questo punto A. aggiunge a quanto già investito 50.000

euro, tutto quello che possiede. Qualche tempo dopo, matura il sospetto di una truffa; contatta mezzo

mail il russo, che le dice che per rendere disponibili i soldi, nel frattempo raddoppiati, deve versare

una ulteriore somma. A. si rifiuta, e viene minacciata pesantemente. Quando ci contatta, verificata

la falsità della documentazione bancaria, viene da noi immediatamente indirizzata alle forze

dell’Ordine, cosa che probabilmente non ha fatto.

Abbiamo ragione di ritenere che nella comunità delle cosiddette “Badanti”, questi fatti non

siano isolati, anche sotto altre forme, e che raramente vengano denunciati.

B. è un ragazzo al suo primo lavoro, al suo primo conto corrente, al suo primo stipendio. Quando

gli viene accreditato riceve contemporaneamente un sms, dove si segnala un loro errore, chiedendo

si riaccreditare quanto ricevuto ad un Iban che viene fornito. Cosa che fa, dopo aver verificato che il

numero era lo stesso della propria Banca; era però una truffa, e B. ha così perso il suo primo

stipendio.

C. viene contattata da un tale che si qualifica come Maresciallo della locale Stazione dei Carabinieri;

viene informata che è in corso una truffa ai suoi danni, e le viene chiesto di aiutarli a smascherare i

truffatori, presenti nella filiale della sua Banca. Le viene detto che per evitare di perdere tutto quanto

ha sul conto deve recarsi presso la filiale, trasferendo tutti i suoi averi in un conto corrente sicuro,

gestito dai carabinieri stessi. Addirittura il falso Maresciallo dice alla Signora che deve spiegare che i

soldi le servono per un evento straordinario. In realtà allo sportello nulla le viene chiesto e tutto

viene trasferito sul conto dei truffatori, che spariscono subito dopo. La Signora aveva peraltro

verificato che il numero di telefono del falso Maresciallo corrispondeva a quello della locale Caserma

dei Carabinieri.

Le vendite porta a porta (15)

Registriamo una forte riduzione di truffe e abusi commerciali porta a porta, segnalati al

nostro sportello, dimezzati in un solo anno. Un numero che corrisponde alla accresciuta

attenzione dei cittadini a questo fenomeno, ad alla attività delle Forze dell’Ordine. Si è

ridotta nel tempo la truffa dei rilevatori gas, che ha tormentato la nostra provincia negli

anni scorsi. Va ricordato però che lo Sportello è coinvolto solo marginalmente in fatti più

gravi, come i furti operati nelle case, perlopiù a danno di anziani, commessi da falsi tecnici

o da falsi pubblici ufficiali. Quando capita immediatamente indirizziamo le persone verso

una denuncia alle Forze dell’Ordine.

Per restare nel campo degli abusi commerciali porta a porta segnaliamo un caso.

IL CASO “Buongiorno Signora, si ricorda di me? Tanti anni fa le ho venduto un materasso

matrimoniale”. Una Signora del distretto Ceramico, novantenne, si trova davanti a casa due

personaggi. “Ora il materasso deve essere sostituito, le ho portato il miglior materasso possibile,

antidecubito, ad un prezzo eccezionale, e le regalo anche fodera e cuscini”. Fatto sta che la Signora si

trova a sottoscrivere un contratto dove i regali vengono messi nel conto, che raggiunge l’incredibile

cifra di 6.000 euro. Incredibile anche perché il materasso si rivelerà essere un prodotto di media

qualità, non omologato come antidecubito. Grazie ad una vicina, che comprende la truffa, la

Signora si rivolge allo Sportello e a Federconsumatori, che scrive al venditore, della provincia

bolognese ed al Comune dove risiede, segnalando la cosa. Alla fine la novantenne accetta un

risarcimento di 5.000 euro, tenendo i prodotti acquistati. Soprattutto recupera la fiducia in sé stessa,

dopo una fase di depressione, causata da quanto accaduto.

Gli altri temi: Sanità, azzardo, truffe sentimentali.

Rispetto ai temi sanitari lo Sportello ha ricevuto sei chiamate, quasi tutte relative alla

mancata emissione di ricevute per prestazioni specialistiche nel privato. Fuori dallo

Sportello ogni anno Federconsumatori Modena riceve numerose telefonate per casi simili,

e per costi ingiustificabili fatti sostenere per visite specialistiche, spesso nell’intramoenia in

libera professione. Tutti i chiamanti sono invitati a contattare la Guardia di Finanza.

Rispetto all’azzardo, tema trattato da alcuni anni dallo Sportello, le 14 chiamate erano in

maggioranza richieste di aiuto da parte di familiari, e più raramente degli interessati,

rispetto ai disturbi da gioco d’azzardo (DGO). Le persone sono state indirizzate verso i

Servizi dell’Azienda Usl o quelli di altri soggetti presenti nel territorio. In alcuni casi è

stato utilizzato preliminarmente il servizio di sostegno psicologico gratuito offerto dallo

Sportello, oggi non più attivo.

Due le segnalazioni di presunte truffe all’interno di locali dedicati all’azzardo.



Si sono ridotte le segnalazioni di truffe sentimentali (9), veicolate essenzialmente tramite Facebook. Anche questa riduzione crediamo sia da ricondurre ad aver rese note le modalità di queste truffe. Ciò nonostante i casi sono particolarmente dolorosi, e le truffe di dimensioni notevoli. Continua la truffa di chi si finge un divo Hollywoodiano, o un militare americano, o una insegnante francese, che per mesi o a volte anni, intreccia una relazione con uomini e donne modenesi, riuscendo a farsi donare importanti somme. La maggior parte di queste truffe sono da riferire all’area francofona dell’Africa, in particolare Senegal e Camerun. In questi casi le denunce sono davvero cosa rara.