Lido degli Scacchi, la titolare del bagno Delfinus: “Hanno sparato al mio gatto”

COMACCHIO - Attraverso un post pubblicato su un gruppo Facebook locale, la titolare del bagno Delfinus, a Lido degli Scacchi, nel ferrarese, denuncia un grave episodio avvenuto nei giorni scorsi: ignoti avrebbero, infatti, sparato al suo gatto Maradona, molto conosciuto in zona. La titolare del bagno si è accorta di quanto successo una volta che il gatto è tornato a casa: quando ha capito che aveva un pallino in corpo lo ha subito portato dal veterinario dove gli è stato estratto. Fortunatamente il micio non è stato colpito in punti vitali e al momento sta meglio. Di seguito, il post pubblicato dalla titolare del bagno Delfinus:

"Buongiorno, chi scrive è Sara, figlia di Carlo e titolare del bagno Delfinus. Qualche brava persona ha sparato al mio gatto, Maradona, che tutti tra Pomposa e Scacchi conoscete, oltre ad avere il collare con Gps e quindi da me sempre rintracciabile. Attualmente sta bene e andremo ad estrarre il pallino oggi pomeriggio".

