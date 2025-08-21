Non confermato il caso di arbovirosi a Mirandola, intervento di disinfestazione a Limidi

MIRANDOLA, SOLIERA - Il Comune di Mirandola ha reso noto che il caso sospetto di arbovirosi (malattia trasmessa da punture di zanzara) segnalato il 19 agosto 2025 dall’AUSL di Modena non è stato confermato (gli accertamenti hanno dato esito negativo).

Di conseguenza, sono sospesi gli interventi emergenziali adulticidi e larvicidi previsti in via Cazzuola. Tuttavia, spiega l'Amministrazione comunale, la prevenzione non si ferma e tutti i cittadini sono invitati a continuare fino a ottobre con azioni concrete contro la proliferazione delle zanzare:

Pulizia e sfalcio dell’erba

Cura degli spazi verdi e rimozione dei ristagni d’acqua

Eliminazione di sottovasi, contenitori vuoti e giochi pieni d’acqua

Copertura di bidoni, cisterne e pulizia di fontane

Nessun accumulo di oggetti che possano trattenere acqua







Invece, a Limidi di Soliera, nel rispetto del Protocollo regionale per la prevenzione delle arbovirosi, è stato attivato un intervento di disinfestazione. L’intervento, spiega il Comune di Soliera, prevede: Trattamento larvicida in orario diurno per 3 giorni, a partire da giovedì 21 agosto

Trattamento adulticida in orario notturno per 3 notti, a partire da mercoledì 20 agosto La zona interessata è quella compresa nel raggio di 100 metri dal domicilio del caso sospetto segnalato dall’AUSL. I trattamenti verranno eseguiti tenendo conto delle condizioni meteo (in caso di pioggia non sono efficaci). Indicazioni per i residenti Prima dei trattamenti adulticidi: Raccogliere frutta e verdura negli orti e proteggere le piante con teli di plastica ermetici

Coprire con teli di plastica ricoveri e suppellettili degli animali (ciotole, abbeveratoi, ecc.) Durante i trattamenti adulticidi: Restare all’interno delle abitazioni con porte e finestre chiuse

Sospendere il funzionamento di impianti di ricambio dell’aria

Tenere al chiuso gli animali domestici Dopo i trattamenti adulticidi: Attendere almeno 15 giorni prima di consumare frutta e verdura eventualmente esposta ai prodotti insetticidi, lavando bene e rimuovendo la buccia prima del consumo Qualora gli accertamenti di laboratorio dessero esito negativo, i trattamenti saranno sospesi e l’ordinanza sarà revocata. I residenti dell'area interessata sono stati informati con il volantinaggio porta a porta fatto poco fa da personale comunale e dai volontari di Protezione Civile.

LEGGI ANCHE: