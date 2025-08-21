LumacArena di Casumaro, dal 26 agosto al 4 settembre torna “Cinema sotto le stelle”

CENTO, FINALE EMILIA - Dal 26 agosto al 4 settembre torna la rassegna cinematografica alla LumacArena di Casumaro, organizzata dal Comune di Cento e dal Comune di Finale Emilia in collaborazione con Caracol Cooperativa Sociale, Biblioteca Ileana Ardizzoni APS e Fondazione Teatro Borgatti.

"Siamo davvero felici di proseguire questa proficua collaborazione tra Comuni che offrirà alla cittadinanza casumarese (ma non solo) quattro serate di cinema di qualità" dichiara Silvia Bidoli, assessora alla Cultura del Comune di Cento. "La proposta artistica punta a trovare un giusto mix di film per giovani e famiglie senza dimenticare l’importanza che momenti come questo hanno da un punto di vista morale e sociale" prosegue Christian Feloni, assessore alla Cultura del Comune di Finale Emilia.

E dunque si parte martedì 26 agosto con Maria Montessori, La nouvelle Femme, per proseguire con Raya e l'ultimo drago, Gloria e chiudere in dolcezza con Wonka. Animazione, fantasy e due grandi storie femminili, che rivendicano a gran voce il ruolo della donna nella società. Il programma delle proiezioni a Casumaro, dalle ore 21.00:

Martedì 26 Agosto

Maria Montessori, La Nouvelle Femme

Regia di Léa Todorov (2023)



Giovedì 28 Agosto

Raya e l’Ultimo Drago

Regia di Don Hall (2021) Martedì 2 Settembre

Gloria

Regia di Margherita Vicario (2024)



Giovedì 4 Settembre

Wonka

Regia di Paul King (2023)

Al termine della proiezione un dolce momento per tutti con i bignè al cioccolato Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.

