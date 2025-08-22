Mamma e papà salgono sul treno e lei rimane sui binari, bambina aiutata a ricongiungersi con i genitori

BOLOGNA - Alle 8.00 della mattina di ieri, venerdì 22 agosto, nella stazione AV di Bologna, il personale di FS Security (Gruppo FS Italiane) ha individuato una bambina di dieci anni sola sul marciapiede del binario 18. La bambina è stata rassicurata e affidata agli agenti della Polizia Ferroviaria.

Contemporaneamente sono contattati i genitori, per un disguido a bordo di un Frecciarossa da poco partito da quel binario e diretto a Napoli, che sono scesi nella stazione di Firenze per poi rientrare a Bologna e ricongiungersi con la bambina.

LEGGI ANCHE: