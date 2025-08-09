Medolla, lunedì 11 agosto Claudio Malagoli presenta il suo libro “Annali di Camurana”
MEDOLLA - Si terrà lunedì 11 agosto alla Sagra di Camurana, con inizio alle ore 21, la presentazione del libro “Annali di Camurana – Con Bruino, Galeazza, Malcantone e S. Antonio”, scritto da Claudio Malagoli e frutto di 57 anni di paziente ricerca negli archivi pubblici e privati della provincia di Modena, oltre alla visione totale dell’archivio parrocchiale della frazione medollese, un sito di antichissima fondazione, in quanto già attestato in documenti di epoca carolingia.
Il libro in circa cinquecento pagine ripercorre dettagliatamente la storia di Camurana dalle origini al periodo napoleonico.
L’autore, con già all’attivo diversi libri di storia locale, dialogherà nell’occasione con il sindaco di Medolla Alberto Calciolari, che nella presentazione dell’opera lo ha ringraziato “perché questo libro compie un altro significativo passo in avanti sulla conoscenza del nostro passato”.
La pubblicazione, finanziata dal Comune di Medolla, assume un particolare significato in quanto esce in coincidenza con l’avvio del cantiere del restauro della chiesa di San Luca Evangelista, devastata dai terremoti del 2012.
Per informazioni sull’acquisto del volume: 0535/53850 o [email protected]
Leggi anche: Medolla, la parrocchia di Camurana fa festa dal 9 al 15 agosto
- Turismo, Ferragosto in Emilia-Romagna: prenotazioni positive, allo stesso livello del 2024
- Modena, allerta caldo: il volontariato non va in vacanza
- Patto per il Nord, caso Amo: "Crisi di Fiducia e la Necessità di Radici Locali nei Controlli"
- Castelnuovo Rangone, fermato 32enne per violenza sessuale
- Mirandola, circolava da tre anni con auto mai volturata dello zio morto: multata
- Treni, modifiche alla circolazione sulla linea Poggio-Bologna
- Modena, guida con la patente falsa: 5100 euro di multa
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Emilia-Romagna, nascono 63 hub urbani e di prossimità per ridare vita ai centri storici e ai borghi
- "Diritti in campo", le Brigate del lavoro della Flai Cgil nelle campagne di Mirandola, Finale Emilia, Cavezzo, San Felice, Concordia e San Prospero
- Furto all'Eurospin di Mirandola, i ladri entrano nel magazzino e fanno una scorpacciata di frutta