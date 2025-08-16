Modena, tutto esaurito al mercato Albinelli per il Cotechino day
MODENA - Si è tenuto giovedì 14 agosto, come da tradizione, il ’Cotechino Day’.
L’iniziativa, nata negli anni ’90 su proposta di Giancarlo Rubualdi, ex titolare del Bar Schiavoni, è diventata un appuntamento fisso per chi passa la vigilia di Ferragosto in città.
Anche quest’anno turisti e affezionati del Mercato Storico Albinelli hanno potuto gustare proposte estive come il panino al cotechino, cotechino con purè e fagioli e il burger di zampone, che hanno accompagnato le proposte tradizionali del territorio, il tutto annaffiato da lambrusco e con il sottofondo musicale dei "Bittersweet".
Fin da metà mattinata, in tanti hanno sfidato il caldo e l'afa e si sono diretti nel cuore della città per partecipare all’iniziativa gourmet.
Tra questi non sono mancati il sindaco di Modena Massimo Mezzetti e l’assessora e vicesindaca Francesca Maletti.
