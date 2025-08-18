Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
MSI Modern 15 F13MX: la recensione

18 Agosto 2025

(Adnkronos) - Il mercato dei laptop si arricchisce di un nuovo protagonista, il MSI Modern 15 F13MX, che si propone come un alleato per chi cerca efficienza, stile e innovazione. Pensato e progettato per professionisti e studenti che operano in ambienti dinamici, questo portatile punta a conquistare un pubblico esigente con un mix di design sottile, hardware potente e funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. Il Modern 15 colpisce a prima vista, appena estratto dalla confezione, per una estetica minimalista e raffinata. Grazie ad un peso di appena 1,7 kg e uno spessore di soli 19,9 mm, si posiziona come un dispositivo ultra-portatile, facile da trasportare in borsa o in uno zaino. Le finiture, disponibili nelle varianti "Urban Silver" e "Platinum Gray", conferiscono eleganza per un'estetica arricchita da un gioco di luci e ombre che sottolinea la cura per i dettagli.   La tastiera retroilluminata a grandezza naturale con una corsa dei tasti di 1,7 mm e il touchpad più grande offrono un'esperienza di digitazione e navigazione confortevole e precisa, elementi essenziali per chi passa molte ore a lavorare. La funzionalità Flip-n-Share a 180° permette di condividere facilmente lo schermo con chi si trova di fronte, una caratteristica utile in contesti collaborativi. Inoltre, la presenza di un otturatore fisico per la webcam garantisce un livello aggiuntivo di sicurezza e privacy, un dettaglio sempre più apprezzato in un'era di telelavoro e videoconferenze. I laptop della serie MSI Modern sono stati progettati per migliorare l'esperienza lavorativa degli utenti, in particolare per coloro che svolgono compiti che richiedono potenza e flessibilità. Questo si deve soprattutto al processore Intel Core i7 di 13ª generazione, che, grazie alla sua architettura ibrida, consente di gestire più attività contemporaneamente senza perdere in fluidità. I 2 P-Cores (Performance-cores) si occupano dei carichi di lavoro più pesanti, come l'editing di documenti complessi o l'esecuzione di programmi di analisi dati. Allo stesso tempo, gli 8 E-Cores (Efficiency-cores) gestiscono le attività in background e le operazioni più leggere, come la navigazione web o lo streaming, per ottimizzare l'efficienza energetica e prolungare la durata della batteria.   Il nostro test ha previsto, tra gli altri, una giornata lavorativa in equilibrio su multitasking intensivo. Il Modern 15 è stato impegnato in una videoconferenza che ha sfruttato la piena potenza di un P-Core, mentre contemporaneamente è stato avviato l'editing di un file video, un'altra operazione che sfrutta al meglio questi core ad alte prestazioni. Nel frattempo, i core a efficienza energetica (E-Cores) hanno gestito in modo fluido e silenzioso le attività in background, come rispondere alle e-mail, scaricare file di grandi dimensioni e ascoltare musica in streaming. Il risultato ha riportato una gestione del flusso di lavoro senza interruzioni, dove il sistema ha distribuito in modo intelligente i carichi di lavoro, garantendo un'ottima efficienza e reattività, trasformando il PC in un vero e proprio partner produttivo. La serie Modern supporta la memoria DDR4 aggiornabile con due slot. Questo permette agli utenti di espandere facilmente la RAM per sfruttare la modalità dual-channel, che aumenta la velocità di trasferimento dei dati. Questo si traduce in un miglioramento tangibile delle prestazioni, specialmente quando si lavora con software che richiedono molta memoria, come i programmi di fotoritocco e design.  Le performance del Modern 15 F13MX non si limitano alla potenza pura dell'hardware, ma si estendono all'innovazione software grazie a due strumenti chiave basati sull'intelligenza artificiale: Copilot e MSI AI Engine. Queste tecnologie lavorano in sinergia per ottimizzare l'esperienza utente, rendendo il laptop non solo potente, ma anche "intelligente" e reattivo. Copilot, l'assistente basato sull'IA di Microsoft, è uno degli elementi distintivi del Modern 15 F13MX. Non è un semplice chatbot, ma un vero e proprio copilota digitale che si integra perfettamente nel flusso di lavoro quotidiano. La sua funzione principale è quella di aumentare la produttività e liberare la creatività, agendo come un partner in grado di scrivere, modificare, riassumere e creare contenuti in base alle tue istruzioni. Se Copilot è l'assistente per il software, MSI AI Engine è il cervello che gestisce l'hardware. Questa tecnologia proprietaria di MSI rileva automaticamente lo scenario d'uso e regola di conseguenza le impostazioni del laptop per garantire le migliori prestazioni possibili. In pratica, elimina la necessità di regolare manualmente le impostazioni, permettendoti di concentrarti sul tuo lavoro.  MSI AI Engine offre diverse modalità intuitive:   Intelligent Work: il sistema ottimizza l'efficienza energetica per prolungare la durata della batteria e ridurre il rumore delle ventole, quando si lavora a documenti, si naviga sul web o si sta partecipando ad una una riunione.  Intelligent Gaming: il motore AI rileva l'attività e incrementa automaticamente le prestazioni della CPU e della GPU, oltre a regolare le ventole per mantenere il sistema fresco.  Intelligent Meeting: durante una videoconferenza, può migliorare la qualità dell'audio e video, ad esempio eliminando i rumori di sottofondo indesiderati (come il ticchettio della tastiera).  Intelligent Entertainment: l'AI ottimizza le impostazioni dello schermo e dell'audio per offrire un'esperienza multimediale più coinvolgente durante la visione di un film o l'ascolto della musica. L'integrazione di queste due tecnologie rende il MSI Modern 15 F13MX un laptop estremamente versatile. Non si limita a fornire potenza bruta, ma la gestisce in modo intelligente, offrendo un'esperienza utente fluida e personalizzata che si adatta dinamicamente alle esigenze lavorative o di semplice intrattenimento.  Nella valutazione di un portatile per la produttività, le prestazioni non si misurano solo in GHz. Un aspetto cruciale, specialmente per chi lavora in movimento, è la connettività, e sotto questo profilo il MSI Modern 15 F13MX si dimostra sorprendentemente performante, trasformandosi in una vera e propria postazione di lavoro mobile.  Il cuore della sua agilità è il Wi-Fi 6E, lo standard wireless di ultima generazione. A differenza delle tecnologie precedenti, il Wi-Fi 6E sfrutta una banda di frequenza aggiuntiva (6 GHz) ancora poco congestionata. Questo si traduce in un'esperienza d'uso nettamente superiore: lo streaming video e le videochiamate non subiscono interruzioni, anche in ambienti affollati. Il trasferimento di file di grandi dimensioni diventa un'operazione fulminea, mentre la latenza ridotta è un vantaggio per chi usa servizi cloud o ha bisogno di una connessione istantanea. In pratica, il Modern 15 offre un'affidabilità e una velocità che liberano da ogni preoccupazione legata alla rete. Nonostante il suo design sottile, il Modern 15 F13MX integra un set di porte che elimina la necessità di adattatori esterni. Oltre alle tre porte USB Type-A per le periferiche tradizionali, spicca una USB Type-C (USB 3.2 Gen 2) che assicura velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps. La vera svolta per la produttività, però, è la funzionalità Matrix Display. Grazie all'uscita HDMI 2.0 e alla porta USB-C con supporto DisplayPort, è possibile collegare fino a due monitor esterni. Questa configurazione a "tre schermi" permette un multitasking avanzato e aumenta drasticamente lo spazio di lavoro, un aspetto fondamentale per chi gestisce più applicazioni contemporaneamente. A completare il quadro, il supporto alla ricarica PD (Power Delivery) tramite USB-C e il pratico lettore di schede microSD confermano che ogni dettaglio è stato pensato per il professionista moderno, trasformando il laptop da semplice dispositivo a un versatile hub di produttività.  Il display del MSI Modern 15 F13MX offre una soluzione funzionale, ma senza particolari eccellenze, in linea con il posizionamento del portatile nel segmento dei "business & productivity" a un prezzo competitivo. Si tratta di un pannello da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920x1080). La tecnologia "IPS-Level" assicura buoni angoli di visione e una resa cromatica superiore rispetto ai vecchi pannelli TN, rendendolo adatto per la produttività quotidiana, la navigazione web e la visione di contenuti multimediali. Tuttavia, è importante notare che la luminosità e l'accuratezza dei colori non raggiungono i livelli necessari per chi si occupa di grafica professionale o editing video. Il display, con una copertura del gamut colore NTSC del 45%, è pensato per un uso generale e non per attività che richiedono una fedeltà cromatica assoluta.  Il display del Modern 15 F13MX fa il suo lavoro in modo efficace per un uso d'ufficio e per lo studio, ma non offre quell'esperienza visiva premium che si trova su modelli di fascia superiore. È un componente solido e funzionale che rispetta le aspettative per il suo prezzo. Se la potenza di calcolo è il motore di un portatile, la qualità audio ne è l'anima. E in un mercato dove spesso l'audio viene sacrificato, il MSI Modern 15 F13M si distingue per un'esperienza sonora sorprendente. L'azienda ha integrato un supporto per il campionamento fino a 24 bit/192 kHz, una specifica che va ben oltre lo standard, permettendo al laptop di riprodurre il suono esattamente come è stato concepito in studio.  Questo si traduce in un audio non compresso né alterato. Ogni brano, ogni traccia vocale, ogni effetto sonoro viene riprodotto con una fedeltà straordinaria. Le alte frequenze sono cristalline, i medi ricchi e i bassi precisi e profondi. Che si tratti delle sfumature di un brano jazz o della vasta gamma dinamica di un'orchestra, l'ascolto diventa un'esperienza autentica e coinvolgente, trasformando il laptop in un vero e proprio lettore audio ad alta risoluzione.  L'audio ad alta risoluzione non è un lusso solo per gli audiofili, ma ha un impatto diretto sulla vita di tutti i giorni. Nelle videoconferenze, la nitidezza delle voci riduce lo sforzo e migliora la comunicazione. Durante l'intrattenimento, film e serie TV prendono vita con una qualità quasi cinematografica. Infine, per i professionisti della creatività e dell'editing audio, la possibilità di lavorare con file ad alta risoluzione direttamente sul laptop è un vantaggio enorme, permettendo di prendere decisioni più precise e informate. In conclusione, la qualità audio del Modern 15 F13M non è un semplice "extra", ma un aspetto fondamentale che arricchisce ogni attività, dal lavoro al relax, rendendo questo portatile una scelta solida e ben bilanciata. Il Modern 15 F13MX è disponibile per l'acquisto sul sito di MSI dove è possibile trovare anche altre informazioni sul prodotto. La batteria a lunga durata e il supporto per la ricarica rapida USB-C PD risolvono il problema dell'autonomia per chi è sempre in movimento. MSI non trascura l'aspetto della sostenibilità e della sicurezza. La certificazione FSC per l'imballaggio e l'impegno dell'azienda verso una produzione più sostenibile dimostrano una crescente attenzione verso l'ambiente. La robustezza del dispositivo, testata rigorosamente, ne fa un compagno affidabile nel tempo.  [email protected] (Web Info)
