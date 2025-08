Negozi di vicinato, a Carpi oltre ottanta controlli in centro e due sanzioni

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

CARPI - Sono stati oltre ottanta i controlli sui negozi di vicinato del centro storico di Carpi effettuati dagli agenti della Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine nelle ultime settimane nel corso della campagna, avviata a maggio e intensificata da luglio, per verificare il rispetto delle regole da parte di commercianti ed esercenti, in particolare quelli aperti in orario serale.

Nell’ambito dei controlli, che hanno l’obiettivo di prevenire situazioni di degrado e di tutelare il decoro e la sicurezza dei cittadini, sono stati sanzionati due esercenti: uno, con una sanzione di 6.667 euro, per vendita di alcolici oltre la mezzanotte; uno, con una sanzione inferiore (che può arrivare a un massimo di 300 euro) per vendita di bevande alcoliche in contenitori di vetro dopo le 22, in violazione delle disposizioni comunali vigenti, contenute nel Regolamento di Polizia Urbana dell’Unione. Per violazione degli stessi articoli del Regolamento, che vietano di utilizzare contenitori in vetro e di consumare alcolici in spazi pubblici non autorizzati, sono stati sanzionati anche sette cittadini colti a consumare bevande alcoliche in aree pubbliche del centro storico.

“I controlli che stiamo effettuando e che proseguiranno almeno per tutto il mese di agosto – commenta il comandante della Polizia Locale dell’Unione, Davide Golfieri – rientrano in una strategia mirata di presidio del territorio volta a garantire il rispetto delle regole da parte degli operatori economici e a tutelare la sicurezza dei cittadini, in particolare nei luoghi più frequentati e nelle fasce orarie più sensibili”.

I controlli sulla regolarità dell’attività dei negozi di vicinato, effettuati in collaborazione con le altre Forze dell’ordine, hanno riguardato in particolare le ore serali ma non solo. Nell’ambito, infatti, di 14 verifiche svolte di giorno sono state elevate 3 sanzioni amministrative: per omessa omologazione della bilancia, per mancata esposizione dei prezzi al pubblico e per mancanza di igiene nei locali adibiti alla produzione e somministrazione di alimenti. Infine, nell’ambito di 30 controlli al commercio ambulante, sono state accertate 5 violazioni: una per vendita su area pubblica senza concessione di posteggio e quattro per vendita di capi usati privi di etichetta e senza indicazioni della natura di merce usata. I controlli vengono svolti da pattuglie di agenti in divisa e in borghese, in servizio dal tardo pomeriggio e di sera, per verificare che commercianti ed esercenti rispettino le norme vigenti, con attenzione specifica all’osservanza del divieto di vendere alcol ai minori e al rispetto degli orari di apertura consentiti. Viene verificato, inoltre, il rispetto dei regolamenti comunali in materia di decoro e sicurezza urbana, come il divieto di utilizzare contenitori in vetro e di consumare alcolici in spazi pubblici non autorizzati. Il riferimento, in particolare, è agli articoli 32 e 33 del Regolamento di Polizia urbana dell’Unione che disciplinano l’attività di somministrazione di bevande (art. 32) e la vendita e il consumo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro (art. 33) e in lattina, vietandola dopo le 22. Sempre in base allo stesso articolo, dalle 22 alle 6 di mattina, inoltre, nei parchi e nelle aree verdi è vietato anche il consumo di bevande alcoliche a esclusione di quello effettuato nei plateatici concessi agli esercizi di somministrazione negli orari di svolgimento dell’attività.

