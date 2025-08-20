Non confermato il caso di Chikungunya a Medolla, sospetti casi di arbovirosi a Mirandola e Concordia

MEDOLLA, MIRANDOLA - Da comunicazione Ausl di Modena, il sospetto caso di Chikungunya a Medolla non è stato confermato dalle analisi di laboratorio, escludendo anche Dengue e Zika. Pertanto, come da disposizioni della stessa AUSL (Servizio Igiene Pubblica) contenute nella medesima comunicazione, le procedure di disinfestazione straordinaria in atto sono state sospese.

MIRANDOLA

A Mirandola, invece, come riporta la Polizia Locale, vista la segnalazione dell’Azienda USL Modena del 19 agosto con la quale si informa che all’interno della zona di Mirandola che comprende le abitazioni di via Cazzuola: 12/a, 16, 19, si è riscontrato un caso sospetto di arbovirosi, di cui è in corso la conferma di laboratorio, la Ditta Biblion s.r.l. (incaricata dal Comune di Mirandola), sta effettuando interventi di disinfestazione straordinari a partire da ieri, 19 agosto

I residenti nelle zone di intervento sono invitati a:

Tenere chiuse le finestre fino alle 6 del mattino nelle notti in cui saranno effettuati i trattamenti adulticidi su pubblico.

Tenere gli animali in casa nelle notti in cui saranno effettuati i trattamenti adulticidi su pubblico.

Lavare per almeno tre giorni frutta e verdura coltivata nell’orto, sul balcone o davanzale dalla fine dei trattamenti.

Non sostare a lungo nelle aree trattate.

Nelle notti in cui saranno effettuati i trattamenti adulticidi su pubblico sospendere il funzionamento di impianti di ricambio dell’aria.

Seguire queste prescrizioni anche dopo gli interventi diurni svolti dall’impresa nei singoli cortili e giardini privati. In caso di pioggia o vento il trattamento verrà posticipato alla prima data utile. In caso gli accertamenti di laboratorio diano esito NEGATIVO tutti i trattamenti di disinfestazione SARANNO SOSPESI. Si chiede ai cittadini di collaborare consentendo di effettuare la disinfestazione, consentendo l’accesso alle aree di proprietà privata agli addetti della ditta Biblion s.r.l.; gli addetti incaricati saranno anche a disposizione per fornire assistenza, consigli e informazioni.

CONCORDIA

Il Comune di Concordia sulla Secchia avvisa che, a seguito della segnalazione del 19/08/2025 da parte dell’Azienda USL di Modena in merito al riscontro di n. 1 caso sospetto della 𝐦𝐚𝐥𝐚𝐭𝐭𝐢𝐚 𝐃𝐞𝐧𝐠𝐮𝐞/𝐙𝐢𝐤𝐚/𝐂𝐡𝐢𝐤𝐮𝐧𝐠𝐮𝐧𝐲𝐚 trasmessa tramite le punture della 𝐙𝐚𝐧𝐳𝐚𝐫𝐚 𝐓𝐢𝐠𝐫𝐞, saranno effettuati 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐬𝐢𝐧𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 per emergenza sanitaria per la prevenzione della salute collettiva. Il provvedimento rientra nell’ambito del Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi. I trattamenti seguono rigorosamente i protocolli sanitari e non è possibile estenderli ad altre aree.

𝐋𝐞 𝐯𝐢𝐞 𝐞 𝐥𝐞 𝐚𝐫𝐞𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐬𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐚𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐬𝐨𝐧𝐨 • Via Per San Possidonio • Via Capo Di Sopra

Gli interventi saranno eseguiti secondo le seguenti modalità: • trattamenti adulticidi in aree pubbliche in orario notturno per tre notti a partire dal 20/08/2025 (salvo avverse condizioni meteo) e trattamenti larvicidi nelle medesime aree pubbliche in orario diurno a partire dal 20/08/2025 (salvo avverse condizioni meteo). • trattamenti adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai in aree private (porta-porta) in orario diurno a partire dal 21/08/2025 (salvo condizioni meteo avverse che potrebbero far slittare tali interventi al 22/08/2025). Se il caso sospetto di malattia Dengue/Zika/Chikungunya verrà confermato dal Servizio di Igiene Pubblica dell’AUSL, i trattamenti adulticidi proseguiranno anche nei giorni successivi, se invece il caso sospetto non verrà confermato entro le 24 ore dal Servizio di Igiene Pubblica dell’AUSL, gli interventi adulticidi e larvicidi programmati saranno sospesi. Si chiede ai cittadini la massima collaborazione per consentire, per ragioni di protocollo, l'accesso alle aree di proprietà privata agli addetti della ditta Biblion srl, incaricata dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord per l’effettuazione della disinfestazione.

