Non confermato il caso di Chikungunya a Medolla, sospetti casi di arbovirosi a Mirandola e Concordia
MEDOLLA, MIRANDOLA - Da comunicazione Ausl di Modena, il sospetto caso di Chikungunya a Medolla non è stato confermato dalle analisi di laboratorio, escludendo anche Dengue e Zika. Pertanto, come da disposizioni della stessa AUSL (Servizio Igiene Pubblica) contenute nella medesima comunicazione, le procedure di disinfestazione straordinaria in atto sono state sospese.
MIRANDOLA
A Mirandola, invece, come riporta la Polizia Locale, vista la segnalazione dell’Azienda USL Modena del 19 agosto con la quale si informa che all’interno della zona di Mirandola che comprende le abitazioni di via Cazzuola: 12/a, 16, 19, si è riscontrato un caso sospetto di arbovirosi, di cui è in corso la conferma di laboratorio, la Ditta Biblion s.r.l. (incaricata dal Comune di Mirandola), sta effettuando interventi di disinfestazione straordinari a partire da ieri, 19 agosto
- Tenere chiuse le finestre fino alle 6 del mattino nelle notti in cui saranno effettuati i trattamenti adulticidi su pubblico.
- Tenere gli animali in casa nelle notti in cui saranno effettuati i trattamenti adulticidi su pubblico.
- Lavare per almeno tre giorni frutta e verdura coltivata nell’orto, sul balcone o davanzale dalla fine dei trattamenti.
- Non sostare a lungo nelle aree trattate.
- Nelle notti in cui saranno effettuati i trattamenti adulticidi su pubblico sospendere il funzionamento di impianti di ricambio dell’aria.
CONCORDIA
