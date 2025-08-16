Punto da un calabrone, morte cerebrale per un 60enne bolognese
BOLOGNA - E' stata dichiarata la morte cerebrale per Alessandro Bologna, il 60enne che il 6 agosto era stato ricoverato in Rianimazione all'ospedale Maggiore dopo essere stato punto da un calabrone nascosto nell'abitacolo dell'auto.
La puntura gli aveva creato uno shock anafilattico e fin da subito le sue condizioni erano apparse gravissime.
Per aiutare l'uomo, titolare del B&b 'La Meridiana House' di Villa Cassano di Monterenzio (Bologna) insieme alla moglie, due amiche avevano lanciato, sulla piattaforma GoFundMe, una raccolta fondi ribattezzata 'Un aiuto ad Angela e Alessandro'.
