San Possidonio in lutto per la morte di Imerio Bordini, storico volontario della Protezione Civile

"Il suo impegno, la sua generosità e il suo spirito di servizio resteranno per sempre un esempio per tutti noi. In tanti lo ricordano per la sua disponibilità, la discrezione e il cuore grande che ha sempre messo in ogni intervento. L'Amministrazione Comunale, insieme al Gruppo Comunale Protezione Civile San Possidonio , si stringe con affetto alla famiglia e a tutti i suoi cari, con un sincero abbraccio e il ringraziamento di un’intera comunità che non dimenticherà mai il suo prezioso contributo": questo il messaggio di cordoglio da parte dell'Amministrazione comunale di San Possidonio.