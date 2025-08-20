Scontro tra treno regionale e treno merci a Trento, circolazione sospesa sulla linea Brennero
Circolazione dei treni momentaneamente sospesa sulla linea Brennero-Trento, tra Mezzocorona e Trento, in seguito allo scontro, che si è verificato nella mattina di oggi, mercoledì 20 agosto, fra un treno regionale e alcuni carri merci. Sono attualmente in corso gli accertamenti di Polizia Ferroviaria e tecnici per capire nel dettaglio quanto avvenuto Dalle prime informazioni, riporta l'Ansa, durante le operazioni di manovra, i carri merci a Trento Roncafort hanno provocato la collisione con il treno regionale e l'uscita dai binari di una sola carrozza. Stando alle prime informazioni trapelate, ci sarebbero due feriti, nessuno dei quali però sarebbe in gravi condizioni. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana stanno lavorando per ripristinare la piena funzionalità della linea. Al momento, i treni Alta Velocità e regionali possono registrare ritardi e cancellazioni; attivato il servizio con autobus.
