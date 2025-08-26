Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
26 Agosto 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos - altro > Scuola, blockchain in aula? Colmare gap di competenze per futuro digitale e occupazionale

Scuola, blockchain in aula? Colmare gap di competenze per futuro digitale e occupazionale

|26 Agosto 2025 | adnkronos - altro

(Adnkronos) - L'integrazione della blockchain e del Web3 nei programmi di studio tradizionali è sempre più cruciale. Sebbene molti studenti europei abbiano una conoscenza emergente delle criptovalute come Bitcoin, la comprensione della tecnologia alla base, delle applicazioni pratiche e del più ampio ecosistema Web3 è spesso limitata. Ne parla all’Adnkronos Labitalia Vugar Usi Zade, coo di Bitget, società Web3 tra i principali exchange di criptovalute al mondo. "Questa lacuna di conoscenza - afferma - è in gran parte dovuta alla scarsità di risorse educative complete. La maggior parte della formazione sulla blockchain, infatti, è relegata a corsi brevi, università private o diplomi post-laurea. Sono disponibili anche programmi di master accreditati e corsi gratuiti dedicati a questo argomento, ma ciò rimane raro in tutta l'UE”. "La domanda di professionisti con competenze nella tecnologia blockchain - spiega - è in forte crescita. Una recente ricerca di Bitget ha previsto che il settore creerà 500.000 posti di lavoro entro il 2030, con applicazioni che si estenderanno dalla logistica, alla sanità, fino alla finanza. L’istruzione tradizionale fornisce una solida base, ma le competenze specialistiche in aree come sistemi decentralizzati, smart contract e crittografia non sono tipicamente coperte. Incorporando questi argomenti, si potranno preparare gli studenti alle carriere future, aiutandoli a sviluppare un nuovo modo di pensare al business e alla tecnologia".  Al di fuori del mondo professionale, queste tecnologie offrono anche nuovi modi per risparmiare, investire e effettuare transazioni. "Senza sapere come utilizzare questi strumenti - avverte Vugar Usi Zade - le persone rischiano di essere escluse dai sistemi finanziari emergenti che potrebbero offrire un maggiore controllo e nuove opportunità per la creazione di ricchezza". Diventa, inoltre, importante comprendere sia i benefici di questa tecnologia, ma anche i potenziali rischi per la sicurezza: con l'ascesa dell'Ia, strumenti come i deepfake e altre forme di disinformazione rappresentano una minaccia significativa. Per il coo di Bitget "è cruciale, quindi, che gli studenti imparino a capire come valutare criticamente le informazioni e come queste tecnologie possono essere sfruttate per truffe e frodi". Insegnare ai giovani argomenti complessi come la blockchain e gli smart contract richiede approcci pedagogici innovativi e coinvolgenti. "I workshop pratici, ad esempio, consentono agli studenti - racconta - di partecipare attivamente e costruire la loro comprensione attraverso compiti pratici, andando oltre la conoscenza teorica. La gamification è un altro metodo efficace, come si vede nelle iniziative 'Learn2Earn' che premiano gli studenti con token digitali o badge per aver completato moduli educativi, rendendo il processo più interattivo".  "Allo stesso modo, l'apprendimento basato sul gioco trasforma concetti complessi in esperienze divertenti e memorabili. La Bitget Web3 Encyclopedia, con il suo formato A-Z adatto ai principianti e illustrazioni divertenti, esemplifica questo approccio rendendo argomenti come altcoin e zero-knowledge proofs accessibili ai giovani lettori", aggiunge. "Per migliorare la qualità e la rilevanza dell'educazione sulla blockchain, è fondamentale un approccio collaborativo tra le istituzioni. Le partnership tra università e leader del settore possono portare alla co-creazione di corsi e programmi specializzati che affrontano direttamente il gap di competenze nel mondo del lavoro, garantendo che il curriculum rimanga attuale e allineato con le esigenze di un’economia digitale in continua evoluzione" conclude Vugar Usi Zade di Bitget. ---lavoro/[email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Sospetto caso di Chikungunya, al via i trattamenti in zona viale Barozzi
Salute
Sospetto caso di Chikungunya, al via i trattamenti in zona viale Barozzi
Si svolgono, in via cautelativa, nelle notti tra il 26 e il 29 agosto una serie di interventi
A San Martino Spino si completa il percorso ciclopedonale: divieto di sosta e nuovi limiti su via Valli
Lavori in corso
A San Martino Spino si completa il percorso ciclopedonale: divieto di sosta e nuovi limiti su via Valli
Previsto per tutta la durata dei lavori restringimento della carreggiata e il senso unico alternato. Limite massimo di velocità di 30 km/h
Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
La storia
Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
Aveva hashish e cocaina pronte alla vendita, bloccato dalla Polizia Locale
polizia
Aveva hashish e cocaina pronte alla vendita, bloccato dalla Polizia Locale
Lo spacciatore ha reagito in modo agitato: alla vista degli agenti, il giovane ha tentato di sottrarsi, colpendo e scalciando gli operatori, riuscendo inizialmente a sfuggire alla cattura. Tuttavia, è stato raggiunto e immobilizzato poco dopo.
Da mercoledì 27 agosto fino a sabato 30 agosto a Finale Emilia torna il Magnagat Beer Fest
La sagra
Da mercoledì 27 agosto fino a sabato 30 agosto a Finale Emilia torna il Magnagat Beer Fest
E per venerdì è in programma un suggestivo triangolare di calcio che vedrà in campo Junior Finale, Copparo e Trebbo, squadra che disputano il campionato di Prima Categoria
A 13 anni dal sisma a Mirandola si smontano i ponteggi e la gru dal cantiere del palazzo comunale
Lavori in corso
A 13 anni dal sisma a Mirandola si smontano i ponteggi e la gru dal cantiere del palazzo comunale
Si tratta della sede storica nota anche come “Loggia dei Pico, e si trova in piazza Costituente. che tornerà a essere praticamente interamente frequentabile
Treni, ultimati i lavori sul nodo di Bologna al ponte ferroviario sul canale Navile
Trasporto pubblico
Treni, ultimati i lavori sul nodo di Bologna al ponte ferroviario sul canale Navile
L’intervento ha comportato la temporanea rimozione dei binari che corrono sopra il ponte ferroviario e della relativa massicciata, per consentire la posa di speciali guaine impermeabili.
In centro a Bologna non si perde neanche un bambino, a Modena sì: turista francese disperso rintracciato dopo due ore
Cronaca
In centro a Bologna non si perde neanche un bambino, a Modena sì: turista francese disperso rintracciato dopo due ore
L’uomo, di nazionalità francese, non riusciva a orientarsi e, anche a causa della barriera linguistica, non era stato possibile interagire con lui, né risalire immediatamente a eventuali contatti utili.
Tra Carpi, Modena, San Prospero, Concordia e Soliera boom di casi di Chikungunya: sono 63
I dati
Tra Carpi, Modena, San Prospero, Concordia e Soliera boom di casi di Chikungunya: sono 63
Il numero riguarda i casi accertati. Ma non si può avere contezza di tutti coloro che sono asintomatici. La Chikungunya è una malattia virale, trasmessa attraverso la puntura delle zanzare tigre, caratterizzata da esordio acuto di febbre e forti dolori articolari e muscolari tali da limitare le attività quotidiane. La malattia non si trasmette direttamente da uomo a uomo, ma solamente attraverso la puntura di una zanzara infetta.
Paolo Crepet, Pupi Avati, Anna Mazzamauro e il concerto dedicato ad Ennio Morricone al Carpi Film Fest
La rassegna
Paolo Crepet, Pupi Avati, Anna Mazzamauro e il concerto dedicato ad Ennio Morricone al Carpi Film Fest
Da sabato 30 agosto a domenica 7 settembre c'è un ricco programma di 27 appuntamenti che attraversano i confini della cinematografia per intrecciarsi con il teatro, la letteratura, la psicologia, le arti visive e la musica.
Una serata rock con suggestioni americane con i Mandolin Brothers a Modena
In piazza
Una serata rock con suggestioni americane con i Mandolin Brothers a Modena
Gli appassionati sanno che i Mandolin’ Brothers rappresentano più di una semplice band: sono un vero e proprio capitolo della musica dal vivo in Italia. Con oltre quarant’anni di attività, hanno suonato nei principali club, effettuato tour negli Stati Uniti e partecipato a importanti festival blues sia italiani sia europei.
David Riondino, la storia di Antonio Gramsci e quella di Sandro Penna al Poesia Festival, gli appuntamenti a Modena per venerdì 19, sabato 30 e domenica 31 agosto
Vestiti, usciamo
David Riondino, la storia di Antonio Gramsci e quella di Sandro Penna al Poesia Festival, gli appuntamenti a Modena per venerdì 19, sabato 30 e domenica 31 agosto
Riondino porta in scena i personaggi e le storie dell’Orlando Furioso, capolavoro della letteratura epico-cavalleresca del Cinquecento italiano. Con l’affabilità di un abile cantastorie, l’attore fiorentino riporta in vita il racconto epico di Ludovico Ariosto, di cui è fine conoscitore, combinando in modo originale recitazione, musica e performance teatrale.
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Musetti-Mpetshi Perricard oggi agli Us Open - Il match in diretta
Musetti-Mpetshi Perricard oggi agli Us Open - Il match in diretta
Alessia Pifferi, la perizia: "Capace di intendere e volere"
Alessia Pifferi, la perizia: "Capace di intendere e volere"
Elodie e Irama insieme, è in arrivo un duetto
Elodie e Irama insieme, è in arrivo un duetto
Ignazio Boschetto presto papà: "Prossima settimana ti avremo con noi..."
Ignazio Boschetto presto papà: "Prossima settimana ti avremo con noi..."
Gaza, la decisione dei patriarcati cristiani: "I religiosi non lasciano Gaza City"
Gaza, la decisione dei patriarcati cristiani: "I religiosi non lasciano Gaza City"
Professore accoltellato a Bassano del Grappa, bloccato presunto aggressore
Previsioni
Professore accoltellato a Bassano del Grappa, bloccato presunto aggressore
Spazio: tre nuovi esopianeti della categoria 'Nettuniani caldi'
Spazio: tre nuovi esopianeti della categoria 'Nettuniani caldi'
William e la visione sul futuro della monarchia britannica, cosa cambierà quando sarà re
William e la visione sul futuro della monarchia britannica, cosa cambierà quando sarà re
Ue, Metsola: "Gaza dimostra che serve un'Europa più forte, non è nata per essere spettatrice"
Ue, Metsola: "Gaza dimostra che serve un'Europa più forte, non è nata per essere spettatrice"
Veneto, stallo su candidato centrodestra. Fdi: "Non escluso nome Lega ma nulla è deciso"
Veneto, stallo su candidato centrodestra. Fdi: "Non escluso nome Lega ma nulla è deciso"
West Nile, nuovo caso a Oristano: 64enne positivo al virus
West Nile, nuovo caso a Oristano: 64enne positivo al virus
Pellegrini, Matilde guarda papà Matteo giocare in spiaggia: l'orgoglio di Federica
Pellegrini, Matilde guarda papà Matteo giocare in spiaggia: l'orgoglio di Federica
Energia, al Meeting Rimini Acquirente Unico illustra azioni tutela consumatori
Energia, al Meeting Rimini Acquirente Unico illustra azioni tutela consumatori
Verme mangia carne, confermato caso umano di infezione
Verme mangia carne, confermato caso umano di infezione
Stop fondi a film su Biagio Conte, Giorgianni: "Costretta a girarlo fuori dalla Sicilia"
Stop fondi a film su Biagio Conte, Giorgianni: "Costretta a girarlo fuori dalla Sicilia"
Boniface, il retroscena sul Milan: "Ecco perché è saltata la trattativa"
Boniface, il retroscena sul Milan: "Ecco perché è saltata la trattativa"
Russia, è crisi carburanti dopo raid Ucraina a raffinerie: isole Kurili senza benzina
Russia, è crisi carburanti dopo raid Ucraina a raffinerie: isole Kurili senza benzina
Bianca Balti, un anno dalla diagnosi di tumore: "Ora conosco il valore della vita"
Bianca Balti, un anno dalla diagnosi di tumore: "Ora conosco il valore della vita"
Dazi Usa-Cina, Trump minaccia "tariffe del 200%": negoziatore Pechino vola a Washington
Dazi Usa-Cina, Trump minaccia "tariffe del 200%": negoziatore Pechino vola a Washington
Lutto nel mondo dello sci, morta a 25 anni Chiara Arduino
Lutto nel mondo dello sci, morta a 25 anni Chiara Arduino

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l’ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

SALUTE

A Disneyland Parigi in camper. "Così regaliamo ai bimbi con disabilità il viaggio dei sogni"
A Disneyland Parigi in camper. "Così regaliamo ai bimbi con disabilità il viaggio dei sogni"
Estate, tempo di terme: identikit ospiti 'over 50 cerca terapia e 35enne relax'
Il nutrizionista: "in forma e senza stress dopo il rientro? Il segreto è nutrire bene i batteri dell'intestino"
Il nutrizionista: "in forma e senza stress dopo il rientro? Il segreto è nutrire bene i batteri dell'intestino"
I valori record della glicemia scritti sulla mano. "Così abbiamo salvato un naufrago"
I valori record della glicemia scritti sulla mano. "Così abbiamo salvato un naufrago"
Estate, sindrome da rientro anche per i pet. Il veterinario: "Ecco come gestirla"
Estate, sindrome da rientro anche per i pet. Il veterinario: "Ecco come gestirla"
Mangia formaggio da latte crudo, bimbo di 1 anno ricoverato a Padova
Mangia formaggio da latte crudo, bimbo di 1 anno ricoverato a Padova
Post vacanze e forma fisica: i consigli per non perdere i benefici del relax
Post vacanze e forma fisica: i consigli per non perdere i benefici del relax
Vaccini: Vaia, polemiche sul Nitag? "Tempesta in un bicchiere d'acqua"
Vaccini: Vaia, polemiche sul Nitag? "Tempesta in un bicchiere d'acqua"
Meo (Artemisia Lab): "Contro botulismo sicurezza alimentare comincia a casa nostra'"
Meo (Artemisia Lab): "Contro botulismo sicurezza alimentare comincia a casa nostra'"
Gel e semipermanenti, occhio alle sostanze tossiche: fuorilegge dal 1 settembre
Gel e semipermanenti, occhio alle sostanze tossiche: fuorilegge dal 1 settembre
Vaccini, Gismondo: "Delusa dalla revoca del Nitag, dato spazio a chi offende il pluralismo della scienza"
Vaccini, Gismondo: "Delusa dalla revoca del Nitag, dato spazio a chi offende il pluralismo della scienza"
Ricerca, scoperto meccanismo che scatena rara malattia infantile
Ricerca, scoperto meccanismo che scatena rara malattia infantile

Sul Panaro on air

    • Watch350 chilometri sul trattore per arrivare alla Sagra di San Biagio
    • WatchNubifragio Milano Marittima e Cervia, le riprese dall'elicottero dei Vigili del Fuoco
    • WatchIl Centro antiviolenza Ucman a Medolla: "Uscire dal ciclo della violenza è possibile"

    • ATTUALITÀ

    Spari su Ocean Viking, Ue: "Chiesti chiarimenti ad autorità libiche"
    Spari su Ocean Viking, Ue: "Chiesti chiarimenti ad autorità libiche"
    Scuola, blockchain in aula? Colmare gap di competenze per futuro digitale e occupazionale
    Scuola, blockchain in aula? Colmare gap di competenze per futuro digitale e occupazionale
    Scuola, fra colori, praticità e benessere dal design un aiuto per il Back to school
    Scuola, fra colori, praticità e benessere dal design un aiuto per il Back to school
    Peugeot 308, un restyling per riaffermare un'offerta per tutti i gusti
    Peugeot 308, un restyling per riaffermare un'offerta per tutti i gusti
    GCC Pokémon Pocket: annunciata la nuova espansione "Sorgenti Recondite" - Il video
    GCC Pokémon Pocket: annunciata la nuova espansione "Sorgenti Recondite" - Il video
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    Netflix House, date di apertura per le prime due sedi fisiche negli Stati Uniti
    Netflix House, date di apertura per le prime due sedi fisiche negli Stati Uniti
    Elon Musk fa causa ad Apple e OpenAI per concorrenza sleale
    Elon Musk fa causa ad Apple e OpenAI per concorrenza sleale
    KTM svela la gamma EXC 6DAYS 2026
    KTM svela la gamma EXC 6DAYS 2026
    Hyundai N: la filosofia sportiva che evolve nell’era elettrica
    Hyundai N: la filosofia sportiva che evolve nell’era elettrica
    Audi Q3 Sportback: l’evoluzione del SUV coupé che unisce sportività e quotidianità
    Audi Q3 Sportback: l’evoluzione del SUV coupé che unisce sportività e quotidianità
    Fortnite Festival inaugura la Stagione 10 con i Gorillaz
    Fortnite Festival inaugura la Stagione 10 con i Gorillaz

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Lavori in corso
    A 13 anni dal sisma a Mirandola si smontano i ponteggi e la gru dal cantiere del palazzo comunale
    Si tratta della sede storica nota anche come “Loggia dei Pico, e si trova in piazza Costituente. che tornerà a essere praticamente interamente frequentabile
    Cronaca
    Scomparsa a San Prospero nel 2016, gatta ritrovata a Mirandola e restituita ai proprietari
    La gatta Neve ha fatto rientro a casa nove anni dopo essersi allontanata
    Ultime notizie
    Pulizia ai lati della carreggiata lungo la Variante di Mirandola
    L’intervento ha riguardato la rimozione di rifiuti, detriti e vegetazione per migliorare il decoro e la sicurezza dell’area

    Curiosità

    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Curiosità
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    La storia
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    Il giovane era stato oggetto di innumerevoli segnalazioni di Polizia, ben 142, per diversi reati contro la persona e il patrimonio commessi in Italia dal 2018
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Punto
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Ottimi piazzamenti anche per Stefano Artioli, Giacomo Sgarbi di Soliera, Lorenzo Martinelli di Carpi. I numeri di questa edizione del Palio sono particolarmente alti: 1.739 i partecipanti; oltre 17mila i campioni delle acetaie
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    Punto
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    E' uno dei dati che emerge dal Report del coordinatore regionale 118 che spiega con numeri e dati l’attività del sistema di emergenza da Piacenza a Rimini

    chiudi