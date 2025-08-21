Soliera, perseguita e aggredisce ex moglie e familiari: arresti domiciliari per un 49enne
SOLIERA - Lo scorso 19 agosto, i Carabinieri della Stazione di Soliera hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 49enne gravemente indiziato dei delitti di atti persecutori e lesioni personali e indagato anche per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.
Il provvedimento cautelare è stato emesso in seguito ad un'indagine avviata in relazione ad una serie di condotte persecutorie che sarebbero state poste in essere dall'indagato nei confronti dell'ex moglie.
L'uomo, dal mese di luglio 2025 e fino ai giorni precedenti agli arresti domiciliari, non accettando la fine della relazione sentimentale, aveva iniziato a molestare, minacciare e aggredire fisicamente i familiari.
Nella serata del 10 agosto, durante l'ennesima lite per futili motivi, avrebbe picchiato l'ex moglie incontrata casualmente all'esterno da un locale commerciale. Gli stessi Carabinieri, più volte allertati dalle vittime, erano stati oltraggiati dal 49enne, al quale nella mattinata di oggi, giovedì 21 agosto, è stato notificato anche un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Modena.
- San Felice, manutenzione delle infrastrutture dell'atletica leggera allo stadio "Bergamini"
- Soliera, perseguita e aggredisce ex moglie e familiari: arresti domiciliari per un 49enne
- Modena, l’Ausl mette in vendita l’ex sede Sert in centro storico
- Temporali, nuova allerta meteo anche per il territorio della Bassa modenese
- Falso account Instagram a nome di Bper, attenzione alla frode online
- Drag Queen dopo la messa del vescovo, polemiche sulla Sagra di San Luigi a Rovereto
- Arsenale di armi e cinque tartarughe trasportate illegalmente in auto, denunciato 63enne
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- "Diritti in campo", le Brigate del lavoro della Flai Cgil nelle campagne di Mirandola, Finale Emilia, Cavezzo, San Felice, Concordia e San Prospero
- Finale Emilia, comunità in lutto per la morte di Gino Grillenzoni di Lapam
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero