Soliera, perseguita e aggredisce ex moglie e familiari: arresti domiciliari per un 49enne

SOLIERA - Lo scorso 19 agosto, i Carabinieri della Stazione di Soliera hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 49enne gravemente indiziato dei delitti di atti persecutori e lesioni personali e indagato anche per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

Il provvedimento cautelare è stato emesso in seguito ad un'indagine avviata in relazione ad una serie di condotte persecutorie che sarebbero state poste in essere dall'indagato nei confronti dell'ex moglie.

L'uomo, dal mese di luglio 2025 e fino ai giorni precedenti agli arresti domiciliari, non accettando la fine della relazione sentimentale, aveva iniziato a molestare, minacciare e aggredire fisicamente i familiari.

Nella serata del 10 agosto, durante l'ennesima lite per futili motivi, avrebbe picchiato l'ex moglie incontrata casualmente all'esterno da un locale commerciale. Gli stessi Carabinieri, più volte allertati dalle vittime, erano stati oltraggiati dal 49enne, al quale nella mattinata di oggi, giovedì 21 agosto, è stato notificato anche un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Modena.

