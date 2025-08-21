Strade modenesi, “Patto per il Nord”: “Buche e rattoppi, situazione insostenibile”

MODENA - Attraverso una nota stampa, "Patto per il Nord" interviene in merito alla situazione relativa alle strade provinciali:

Patto per il Nord chiede un piano immediato di manutenzione straordinaria, con materiali di qualità e lavori fatti a regola d’arte, non rattoppi elettorali che durano un mese. Il movimento propone che almeno il 70% delle entrate resti sul territorio, così da finanziare interventi rapidi e duraturi, senza dover mendicare fondi al governo centrale.

“Modena e la sua provincia producono ricchezza per l’Italia, ma in cambio riceviamo strade da terzo mondo – denuncia Ghelfi Riad, coordinatore provinciale di Patto per il Nord Modena –. Le nostre tasse finiscono a Roma e tornano indietro sotto forma di briciole, mentre i cittadini rischiano la vita per una buca.”

Per Patto per il Nord Modena non è questione di fatalità, ma di abbandono da parte di chi amministra e di un sistema centralista che continua a prendere dalle nostre tasche senza restituire servizi adeguati.

"Strade devastate, buche profonde come trappole, rattoppi che saltano alla prima pioggia. In tutta la provincia di Modena la situazione è ormai insostenibile: viaggiare non è più solo scomodo, è pericoloso. Ogni giorno automobilisti, motociclisti e ciclisti rischiano incidenti a causa dell’incuria.

“Non accettiamo più scuse – aggiunge Ghelfi Riad –. Ogni giorno perso significa un nuovo incidente, un danno alle imprese, un ulteriore colpo al turismo. Se le amministrazioni non sono in grado di garantire strade sicure, è ora che lo dicano chiaramente e lascino spazio a chi ha il coraggio di agire".

Patto per il Nord Modena lancerà nei prossimi giorni un dossier fotografico delle strade più pericolose della provincia e lo renderà pubblico per documentare lo stato reale della viabilità. Sarà la prova di un fallimento amministrativo che non può più essere nascosto. Basta buche. Basta scuse. Modena merita sicurezza, rispetto e dignità".