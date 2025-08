Strage alla stazione di Bologna, Rando (Pd): “Stato garantisca sicurezza a chi può ancora parlare”

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

MODENA - Pubblichiamo la nota della senatrice Enza Rando, responsabile Legalità della Segreteria nazionale del Partito Democratico, sulla strage alla stazione di Bologna avvenuta 45 anni fa.

"Oggi, 2 agosto, ricorre il 45° anniversario della strage alla stazione di Bologna. Una ferita ancora aperta nella storia della nostra Repubblica, una tragedia che ha segnato la vita di decine di famiglie e che, a distanza di quasi mezzo secolo, continua a interrogarci. In queste ore, il pensiero va innanzitutto alle vittime, ai loro familiari e al loro instancabile impegno per ottenere giustizia. A loro un ringraziamento profondo per il lavoro di questi anni. Ma il dovere della memoria deve andare di pari passo con l’impegno concreto delle istituzioni per fare piena luce su quanto accaduto".

Così la senatrice Enza Rando, responsabile Legalità e lotta alle mafie del Partito Democratico, che ha presentato un’interrogazione urgente al Ministro della Giustizia in merito all’aggressione recentemente subita in carcere da Paolo Bellini, recentemente condannato in via definitiva per concorso nella strage del 2 agosto 1980.

"L’aggressione avvenuta nei giorni scorsi nel carcere di Cagliari ai danni di Paolo Bellini – ha proseguito Rando – non può essere sottovalutata. Non solo perché lo Stato ha il dovere di tutelare ogni persona affidata alla sua custodia, ma anche perché Bellini è un soggetto che potrebbe essere ancora oggi in possesso di informazioni rilevanti su altri gravi episodi criminali che hanno segnato la storia del nostro Paese".

"Le sentenze che lo riguardano - ha evidenziato la senatrice - lo descrivono come una figura opaca, in contatto tanto con la criminalità organizzata quanto con settori deviati degli apparati statali. È necessario che lo Stato garantisca tutte le condizioni affinché, se davvero vi sono ancora verità da rivelare, esse possano emergere".

"In nome della memoria, della giustizia e del rispetto che dobbiamo alle vittime, dobbiamo fare ogni sforzo per non lasciare zone d’ombra. E per impedire che qualcuno possa mettere a tacere chi, forse, potrebbe ancora parlare", ha concluso la senatrice Dem.

