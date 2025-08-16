Tragedia di Ferragosto sulla spiaggia di Rimini: trovato morto un 21enne
RIMINI - Tragedia nella serata di Ferragosto, dove il corpo senza vita di un giovane di 21 anni, di origine egiziana residente a Bologna, è stato rinvenuto sulla battigia.
A fare la scoperta, poco dopo le 22, sono state alcune persone che passeggiavano lungo la spiaggia e che hanno immediatamente allertato i soccorsi.
Il ragazzo non aveva con sé i documenti, ma è stato identificato da un amico che lo aveva accompagnato da Bologna fino alla Riviera.
Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe tuffato in mare da solo per fare il bagno, ma non sarebbe più tornato a riva.
Probabile che il 21enne sia annegato, infatti, il corpo non presenta segni di violenza.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Capitaneria di Porto e la Polizia Locale, che hanno seguito le operazioni di identificazione e il recupero della salma.
Leggi anche: Modenese di 24 anni si tuffa nel canale di Moglia e non riemerge, in corso le ricerche
- Modena, tutto esaurito al mercato Albinelli per il Cotechino day
- A Riccione si abbassano le luci per la nascita delle tartarughe
- Tragedia di Ferragosto sulla spiaggia di Rimini: trovato morto un 21enne
- Ticket non riscossi, la Regione lancia un'azione di recupero dopo la sospensione per l’emergenza coronavirus
- Quindicenne si getta nel fiume Po per farla finita: salvato da un amico
- Precipita col parapendio a Sestola, è grave
- In carcere per evasione dai domiciliari, deve rispondere anche del reato di sostituzione di persona
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Emilia-Romagna, nascono 63 hub urbani e di prossimità per ridare vita ai centri storici e ai borghi
- "Diritti in campo", le Brigate del lavoro della Flai Cgil nelle campagne di Mirandola, Finale Emilia, Cavezzo, San Felice, Concordia e San Prospero
- Furto all'Eurospin di Mirandola, i ladri entrano nel magazzino e fanno una scorpacciata di frutta