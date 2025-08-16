Tragedia di Ferragosto sulla spiaggia di Rimini: trovato morto un 21enne

RIMINI - Tragedia nella serata di Ferragosto, dove il corpo senza vita di un giovane di 21 anni, di origine egiziana residente a Bologna, è stato rinvenuto sulla battigia.

A fare la scoperta, poco dopo le 22, sono state alcune persone che passeggiavano lungo la spiaggia e che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Il ragazzo non aveva con sé i documenti, ma è stato identificato da un amico che lo aveva accompagnato da Bologna fino alla Riviera.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe tuffato in mare da solo per fare il bagno, ma non sarebbe più tornato a riva.

Probabile che il 21enne sia annegato, infatti, il corpo non presenta segni di violenza.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Capitaneria di Porto e la Polizia Locale, che hanno seguito le operazioni di identificazione e il recupero della salma.

