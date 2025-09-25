Alla parrocchia di Scortichino festa di fine estate con grigliata e karaoke
BONDENO - Una festa di fine estate con lo scopo di raccogliere fondi da destinare alle scuole materne di Scortichino e alla Parrocchia della “Beata Vergine”, i quali permetteranno di ristrutturare la palestra del paese di proprietà parrocchiale.
Quello che si svolgerà sabato 27 settembre a Scortichino, a partire dalle ore 20, sarà un autentico momento di comunità, con musica, karaoke e una grigliata, per la quale moltissimi cittadini della frazione si sono già prenotati.
Al termine della cena, è previsto il programma musicale con il karaoke, che chiamerà tutti a raccolta attorno alle 22. Il menù gastronomico della serata prevede carne alla griglia, patatine di contorno e dolce per dessert.
La quota di adesione è 15 euro per gli adulti, 10 euro per bambini e ragazzi (bevande escluse). Il paese è già mobilitato per sostenere le proprie scuole materne e la palestra parrocchiale, dove viene svolta l’attività motoria delle scuole frazionali.
