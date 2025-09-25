Forte grandinata nel ferrarese e nel bolognese, Bondeno tra i comuni più colpiti
BONDENO - Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 24 settembre, un'ondata di maltempo, caratterizzata in particolare da una forte grandinata, ha colpito diversi comuni del ferrarese e del bolognese: tra le località dove la grandine è scesa in maggior quantità ci sono Bondeno, Santa Maria Codifiume, Codigoro, Casumaro, Portomaggiore, Minerbio e Baricella.
Tramite un post pubblicato sui social, il sindaco di Bondeno, Simone Saletti, ha spiegato quanto avvenuto:
"Una grandinata ha colpito Bondeno, con temperature di colpo scese sotto i 10 gradi. Al momento non sono arrivate segnalazioni urgenti, ma stiamo monitorando la situazione. Attorno alle 16.30, in pochi minuti il cielo è diventato plumbeo, i gradi sono scesi repentinamente, e pioggia battente e grandine hanno cominciato a scendere, con un forte vento laterale. Terminati gli eventi, strade e campi davano l'impressione di essere "innevati" e il sole è tornato a fare capolino. L'area più colpita risulta essere quella a nord-ovest rispetto al capoluogo".
Di seguito, alcune immagini della grandinata pubblicate dal sindaco di Bondeno sui propri profili social:
