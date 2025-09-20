Armi destinate ad Israele bloccate a Ravenna, AVS: “Il Governo prenda esempio”
BOLOGNA - Non si ferma la polemica sui due container di esplosivi diretti a Haifa in Israele, che sono stati bloccati al porto di Ravenna dai lavoratori portuali e dall'azione congiunta di Comune, Provincia di Ravenna e Regione".
Nonostante il ministro degli Esteri Antonio Tajani abbia dichiarato che "Non sono munizioni italiane", le armi sono bloccate a Ravenna.
Ora, sulla vicenda arriva una nota del Gruppo consiliare Alleanza Verdi Sinistra – Coalizioni Civiche - Possibile.
Il caso dei container di esplosivi bloccati al porto di Ravenna è un segnale inquietante di come il governo Meloni gestisce la questione del transito di armi in Italia.
Mentre portuali ed enti locali hanno agito corresponsabilità, impedendo l’ingresso del carico, dal ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivata una risposta sconcertante: «non si tratta di armi italiane».
Come se questo bastasse a scaricare l’Italia da ogni responsabilità. Ma davvero possiamo accettare che il governo si dichiari estraneo a ciò che accade nei nostri porti solo perché le armi non sono prodotte in Italia?
Dire “non sono armi italiane” significa di fatto sostenere che lo Stato non è tenuto a sapere né a controllare se esplosivi diretti in una zona di guerra transitano sul nostro territorio.
È un atteggiamento irresponsabile, che lascia due scenari possibili e gravissimi: o il governo non controlla ciò che accade nei nostri terminal, permettendo la circolazione indisturbata di carichi bellici, oppure finge di non sapere, coprendo traffici diretti a Israele. E qui non possiamo dimenticare ciò che ha affermato l’ONU: Israele è coinvolto in un genocidio a Gaza. Consentire che armi ed esplosivi passino indisturbati dall’Italia verso quel conflitto equivale a una forma di complicità politica e morale. Se le parole di Tajani fossero prese alla lettera, significherebbe che armi e munizioni possono transitare liberamente senza alcuna trasparenza, con il rischio che finiscano non solo a Tel Aviv ma, in teoria, anche in mani ben peggiori. Ed è ancor più ipocrita che questo avvenga da parte di un governo che si riempie la bocca con la parola “sicurezza” e poi lascia passare esplosivi nei nostri porti senza esercitare alcun controllo.
Questa vicenda dimostra anche l’importanza di mantenere pubbliche le infrastrutture strategiche: se il porto di Ravenna non avesse avuto una forte presenza pubblica, oggi probabilmente non sapremmo nulla di questi carichi. La sicurezza vera l’hanno garantita gli enti locali e i lavoratori, non il governo.
Per queste ragioni insieme ai nostri parlamentari chiederemo al governo che chiarisca immediatamente quanti carichi simili siano transitati, con quali autorizzazioni e quali misure intenda adottare per impedire che episodi di questo tipo si ripetano. E annunciamo fin da ora che chiederemo al nostro gruppo parlamentare di portare la questione in Aula: il governo deve riferire davanti al Paese, perché la sicurezza, la pace e la legalità non possono essere sacrificate sull’altare dell’opacità e della complicità bellica.
Leggi anche: San Felice, tante persone in piazza per il sit-in per Gaza
- Armi destinate ad Israele bloccate a Ravenna, AVS: "Il Governo prenda esempio"
- Zanzara tigre, nuove disinfestazioni nel fine settimana a Carpi
- Maxi incendio di rotoballe a Casumaro, pompieri al lavoro tutta la notte
- Federazione Pd modenese, Menozzi: “Al lavoro arrivare ad un’Assemblea che stabilisca le modalità di elezione del nuovo segretario”
- Tassinari (FI): “La riforma della Polizia Locale è una priorità: servono risposte su previdenza, formazione e ruolo nel comparto sicurezza”
- Continuano fino al 28 settembre in tutta la provincia gli eventi della "Settimana dell'Alzheimer"
- Bomporto, al via la 18ª edizione del Trofeo Pollicino: in scena il meglio dell'hockey in line giovanile
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Notte "movimentata" a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"