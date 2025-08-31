Auser, Spi-Cgil e Cgil alla Festa provinciale dell’Unità di Modena con un incontro su Europa, sostenibilità e nuove tecnologie

MODENA - Auser Modena, Spi-Cgil e Cgil saranno presenti anche quest'anno alla Festa provinciale dell'Unità di Modena con un incontro, previsto il 3 settembre alle ore 17, in cui si parlerà di 'Europa: Sostenibilità e Nuove Tecnologie'.

Insieme alla dott.ssa Claudia Severi di Unimore e attraverso le testimonianze di lavoratori e studenti con esperienze in varie realtà europee, si dibatterà di come sono utilizzate e gestite in alcuni singoli paesi Ue le nuove tecnologie, del loro impatto nell’ambito quotidiano e di come stiano generando nuovi lavori con conseguenti rischi e opportunità. Una riflessione che porterà ad un confronto su ciò che accade all’estero e in Italia.

Sono attesi gli interventi della presidente di Auser Modena Manuela Gozzi, del segretario generale Spi Modena Roberto Righi, del sindaco di Modena Massimo Mezzetti e della segretaria Cgil Aurora Ferrari.

