Autisti ‘gettonisti’, la replica di Seta: “Si tratta di normali contratti di somministrazione già usati in passato”

MODENA - Aveva suscitato polemiche tra i sindacati di Cgil, Cisl e Uil la scelta di Seta di siglare un accordo con Apis, agenzia campana, per fare arrivare dal mese di ottobre 10 autisti “gettonisti” da impiegare a Reggio Emilia, Modena e Piacenza.

Sulla vicenda, arriva la replica di Seta.

“In riferimento a notizie apparse su alcuni organi di stampa circa l’impiego di personale proveniente da Regioni del Sud Italia, SETA precisa che si tratta di situazioni inquadrate in normali contratti di somministrazione, già utilizzati negli scorsi anni dall’azienda, e che hanno natura temporanea e la finalità di rinforzare la capacità aziendale nella fase di avvio dei servizi.

Rispetto ai quasi 800 autisti in forza, si discute di poche unità che saranno localizzate nei Bacini provinciali di Reggio Emilia e Piacenza”.

