Caccia, nel modenese tre sanzioni su oltre cento controlli della Polizia Provinciale

Proseguono i controlli della polizia provinciale, impegnata da lunedì 1 settembre nelle attività di vigilanza e rispetto dei regolamenti sulla preapertura della stagione di caccia alla fauna migratoria da capanno, come previsto dal Calendario venatorio regionale 2025-2026.

La polizia Provinciale, in collaborazione con i Carabinieri Forestali e circa 70 guardie volontarie GEV-GEL appartenenti agli ambiti territoriali di caccia, è presente sul territorio provinciale per garantire il corretto svolgimento della caccia e, come sottolinea il comandante Luca Gozzoli «in occasione della preapertura abbiamo effettuato oltre 100 controlli in tutta la provincia di Modena, elevando tre verbali di contestazione per sanzioni alla normativa venatoria, una per mancato rispetto della distanza minima di 150 metri tra capanni di caccia, una per omessa segnatura dei capi abbattuti, e infine una per violazione delle distanze di sicurezza rispetto alla sede stradale. Assicurare il rispetto del regolamento regionale è fondamentale per un corretto svolgimento delle attività venatorie all’interno del contesto territoriale».

Nella prima giornata di preapertura erano pervenute una decina di segnalazioni da parte dei cittadini, allarmati dagli spari uditi nelle prime ore del mattino e a questo proposito la Polizia Provinciale ricorda l’obbligo di mantenere almeno 150 metri di distanza tra un capanno temporaneo e l’altro e la stessa distanza dev’essere rispettata anche da case e strade. Inoltre, per effettuare l’attività venatoria su terreni coltivati è obbligatorio possedere il consenso scritto del proprietario del fondo, che autorizzi l’accesso ai campi. Per quanto riguarda gli orari, la caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino alle ore 13:00, nelle sole giornate di giovedì e domenica, fino al 18 settembre 2025, ad eccezione di lunedì 1 settembre, in cui l’attività venatoria è autorizzata secondo gli orari previsti per la giornata e limitatamente alle quantità massime di abbattimento e le specie consentite, come indicato nel calendario venatorio.

Domenica 21 settembre avverrà l'apertura generale della caccia, sia vagante che migratoria, che coinvolge quasi tre mila cacciatori modenesi. Tutte le regole sono indicate nel calendario venatorio disponibile online anche nel sito della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/temi/attivita-venatoria/calendario-venatorio

