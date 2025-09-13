Dal calcio a sette al campionato Figc di calcio a 11, ecco il Vallalta che va a giocare in Terza Categoria – FOTO e VIDEO

VALLALTA DI CONCORDIA . - E' l'ultima frazione della provincia di Modena, la più lontana dal capoluogo: più in là c'è solo la Lombardia. Ma Vallalta ne ha di cose da raccontare, e una nuova esperienza è stata presentata sabato 13 settembre e si tratta della nascita ufficiale dell’FC Vallalta. Una data da segnare sul calendario: domenica 14, la neonata formazione farà il suo storico debutto nel campionato di Terza Categoria, Girone B di Reggio Emilia, affrontando in trasferta il Fosdondo. Sono lontani i giorni del terremoto quando il campetto di Vallalta era dissestato ed inagibile: i volontari lo hanno rimesso in sesto, hanno trovato gli sponsor, hanno organizzato i dirigenti e i calciatori, dando spazio ai giovani ma anche nuove opportunità a chi avesse esperienze precedenti e fosse uscito dal giro per infortunio, e ora hanno realizzato un sogno.

Una scelta di coraggio e passione

Dopo anni di impegno nel calcio a 7, la società guidata dal presidente Stefano Zanoni ha deciso di osare di più, compiendo il passo tanto atteso: l’iscrizione a un campionato FIGC di calcio a 11. Una decisione che nasce non solo dalla determinazione dei dirigenti, ma soprattutto dal fervore di tanti giovani che hanno trovato nel Vallalta una famiglia sportiva. Un entusiasmo contagioso che ha attirato l’attenzione di tutta la Bassa modenese.

Il gruppo conta 25 giocatori, con un’età media di 23 anni: tanti giovani promettenti, arricchiti dall’esperienza di chi ha già calcato i campi di Seconda e Terza Categoria. Una miscela di freschezza e maturità che rende la squadra non solo competitiva, ma anche ambiziosa.

La casa del Vallalta

Gli allenamenti si svolgono al campo di Fossa, mentre le sfide casalinghe avranno come palcoscenico il centro sportivo di Concordia. Ma il legame con la tradizione rimane forte: continua infatti anche l’attività di calcio a 7 sul campo di Vallalta, con la partecipazione al campionato UISP di Modena. Per il derby bisogna invece aspettare: il Concordia milita in Seconda Categoria... chissà, magari l'anni prossimo.

La guida tecnica

Alla conduzione tecnica del Vallalta c’è Simone Ferraresi, allenatore di comprovata esperienza, affiancato dal preparatore dei portieri Domenico Leggiero. Al loro fianco opera una dirigenza solida, competente e motivata, capace di sostenere e valorizzare il progetto sportivo.

Le parole che contano

Il presidente Zanoni ha indicato la rotta:

“Il nostro obiettivo è disputare un campionato dignitoso, rimanendo nei primi posti fino alla fine e puntando ai playoff. Ma prima dei risultati sportivi, viene la costruzione di un gruppo unito, in cui a prevalere siano i valori dello sport, della solidarietà e del fair play. Questi sono i principi che non tradiremo mai.”

Non meno caloroso l’intervento dell’assessore allo sport, Aldo Stefanini:

“È una gioia veder nascere una nuova squadra nel nostro territorio. Il calcio è un linguaggio universale che unisce, e l’FC Vallalta rappresenta una grande opportunità per i giovani e per l’intera comunità. Auguro a tutti un percorso ricco di soddisfazioni.”

A suggellare il momento è stata la sindaca di Concordia, Marika Menozzi:

“Il progetto FC Vallalta dimostra come lo sport possa diventare strumento di coesione sociale e crescita per il territorio. È un’iniziativa che tiene salde le radici, ma che guarda al futuro con entusiasmo. Siamo orgogliosi di accompagnare questa avventura che porterà energia positiva a tutta la comunità.”

Un’avventura che comincia

Con queste premesse, l’FC Vallalta non è soltanto una nuova squadra, ma il simbolo di un sogno collettivo che si fa realtà. E ora, al fischio d’inizio, sarà il campo a parlare: lì, dove il sudore incontra la passione, prende vita la storia di una società che ha deciso di credere fino in fondo al proprio futuro.