Calcio, Seconda e Terza Categoria: la Possidiese ospita il Limidi, Carpine-Concordia. Match casalinghi per Baracca Beach e Union Sg Sozzigalli

di Simone Guandalini - Tornano in campo nel weekend le formazioni della Bassa modenese impegnate nei campionati di Seconda e Terza Categoria. Di seguito tutte le gare in programma, categoria per categoria:

Seconda Categoria

Nella seconda giornata del Girone E di Seconda Categoria, impegni casalinghi per Novese e Possidiese: la formazione di Novi di Modena, reduce dalla vittoria all'esordio sul campo della Virtus Cibeno, ospiterà la Villa d'Oro per cercare il bis, mentre la formazione di San Possidonio, che ha iniziato la stagione con un pari a reti inviolate contro la Cabassi Union Carpi, cercherà i tre punti contro un Limidi che ha esordito pareggiando 1-1 contro la Virtus Mandrio. Il Concordia, dopo la vittoria casalinga contro il Rapid Viadana della prima giornata, sarà, invece, impegnato sul campo della Carpine reduce dal successo esterno contro il San Paolo. Nella seconda giornata del Girone H, invece, la Solarese, dopo il pirotecnico 4-5 sul campo dell'Alberonese della prima giornata, cerca conferme nel match casalingo contro la Libertasargile Vigorpieve, mentre l'Athletic Valli, che ha esordito con un pareggio esterno sul campo del Real Bologna, giocherà la prima gara casalinga contro il Galliera.

Seconda Categoria, Girone E, calendario giornata 2: Sabato 20 settembre, ore 15: Rapid Viadana - Virtus Cibeno. Domenica 21 settembre, ore 15.30: Carpine - Concordia, Novese - Villa d'Oro, Polisportiva Saliceta - Reggiolo, Virtus Bagnolo - Cabassi Union Carpi, Virtus Mandrio - San Paolo, Virtus Possidiese - Centro Polivalente Limidi.

Seconda Categoria, Girone E, classifica: Carpine 3, Novese 3, Reggiolo 3, Concordia 3, Limidi 1, Virtus Mandrio 1, Cabassi Union Carpi 1, Polisportiva Saliceta 1, Villa d'Oro 1, Possidiese 1, Rapid Viadana 0, San Paolo 0, Virtus Cibeno 0, Virtus Bagnolo 0.

Seconda Categoria, Girone H, calendario giornata 2: Domenica 21 settembre, ore 15.30: Athletic Valli - Galliera 2009, Bondeno - Alberonese, Libertas Ghepard - Real Bologna, Lovers 1997 - XII Morelli, Persicetana - Rayo Granarolo, Polisportiva Solarese - Libertasargile Vigorpieve, Sporting Terre del Reno - Sermide.

Seconda Categoria, Girone H, classifica: Bondeno 3, Persicetana 3, Polisportiva Solarese 3, XII Morelli 3, Athletic Valli 1, Libertas Ghepard 1, Lovers 1997 1, Rayo Granarolo 1, Real Bologna 1, Sermide 1, Alberonese 0, Sporting Terre del Reno 0, Galliera 2009 0, Libertasargile Vigorpieve 0.

Terza Categoria

Nella seconda giornata del Girone B (Modena) di Terza Categoria, match casalinghi in programma per Baracca Beach e Union Sg Sozzigalli, entrambe a quota tre punti in classifica grazie ai successi arrivati nella prima giornata di campionato contro Manzolino e Gaggio: la formazione bomportese ospiterà la Sanfa, mentre quella solierese riceverà la visita del 4 Ville. Nella seconda giornata del Girone B (Reggio Emilia), giocheranno davanti al proprio pubblico Roveretana e Vallalta, reduci da due pareggi contro Fogliano e Fosdondo nelle gare di esordio in campionato: la formazione novese riceverà il Cadelbosco, mentre quella concordiese ospiterà il Montecchio U21.

Terza Categoria, Girone B (Modena), calendario giornata 2: Sabato 20 settembre, ore 15: Pol. Forese Nord - Manzolino. Domenica 21 settembre, ore 15.30: Baracca Beach - Sanfa, Borghetto Santanna - Real Montale, Castelfranco Calcio - Pol. Cognentese, Fides Panzano - Ganaceto, Pol. San Damaso U21 - Gaggio, Terre di Castelnuovo - Pol. Union 81, Union Sg Sozzigalli - 4 Ville.

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica: Real Montale 3, Baracca Beach 3, Castelfranco Calcio 3, Ganaceto 3, Sanfa 3, Polisportiva Cognentese 3, Pol. Union 81 3, Union Sg Sozzigalli 3, Terre di Castelnuovo 0, Borghetto Santanna 0, Gaggio 0, Pol. San Damaso 0, Manzolino 0, 4 Ville 0, Pol. Forese Nord 0, Fides Panzano 0.

Terza Categoria, Girone B (Reggio Emilia), calendario giornata 2: Sabato 20 settembre, ore 17: Polisportiva Aics Guastalla - Fogliano. Domenica 21 settembre, ore 15.30: Invicta Gavasseto - Fosdondo, Polisportiva Roveretana - Cadelbosco, Santos 1948 - Gualtierese, Vallalta - Montecchio U21. Ore 17.30: Il Quadrifoglio - Cortilese.

Terza Categoria, Girone B (Reggio Emilia), classifica: Polisportiva Aics Guastalla 3, Cortilese 3, Gualtierese 3, Salvaterra 3, Fogliano 1, Polisportiva Roveretana 1, Fosdondo 1, Vallalta 1, Cadelbosco 0. Il Quadrifoglio 0, Invicta Gavasseto 0, Santos 1948 0, Montecchio U21 0.

