Calcio Uisp 2025/2026: ripartenza col botto con la novità del campionato femminile
È stata presentata venerdì scorso, nella suggestiva cornice dello Sport Village di via Cassiani, la stagione 2025/2026 del Calcio Uisp, una stagione di grande rilancio rispetto alle ultime stagioni. Innanzitutto perché i campionati vedranno il ritorno del calcio a 5 femminile, con un girone da 10 squadre che, passata la fase provinciale, diventerà un campionato interprovinciale anche col girone di Ferrara e Bologna.
Al via dei campionati adulti ben 64 squadre, distribuite tra nord e sud della provincia andando a coprire tutto il territorio modenese. Infine i due gironi del calcio a 7 maschile, con ben 16 squadre. A novembre sarà poi la volta del classico Trofeo Vallerini, il torneo giovanile Uisp che da oltre 30 anni colora campi e palestre di Modena, che quest’anno si pone l’ambizioso obiettivo di tornare sopra le 100 squadre.
«In un’ottica di sport sempre più inclusivo – ha raccontato la presidente Uisp Modena, Vera Tavoni – siamo molto orgogliosi della ripartenza del calcio femminile, un campionato che è specchio anche dell’evoluzione sportiva recente di questa disciplina. Il calcio è un nostro settore di attività storico, ma non per questo non al passo dei tempi».
Con lei Linda Severi, responsabile del SdA Calcio Uisp, che ha presentato numeri e squadre, andando poi a premiare le vincitrici dei gironi di calcio a 11 dello scorso anno. Erano presenti all’iniziativa tutte le squadre femminile e i rappresentanti delle squadre adulti. Nella stagione 2025/2026 ci saranno anche nuove modalità per quel che riguarda le finali, e una primavera ricca di eventi che porterà poi alle finali regionali e nazionali che come da tradizione si terranno in Romagna. Appuntamento allora per i primi di ottobre, quando i campionati partiranno all’unisono, in attesa che a metà novembre si aggiungano anche le squadre giovanili.
