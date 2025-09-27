Carcere Sant’Anna, Cgil Modena: “Se non migliorano le condizioni di lavoro degli infermieri presso la struttura, riparte la protesta”

MODENA - Pubblichiamo il comunicato di Fp Cgil Modena sulle condizioni di lavoro degli infermieri del carcere Sant'Anna di Modena.

Anche il personale infermieristico dell'Azienda Usl di Modena che presta servizio al Sant'Anna è ormai stremato. "Abbiamo sospeso solo momentaneamente lo stato di agitazione aperto a fine maggio per il personale infermieristico ed entro qualche giorno aspettiamo risposte concrete dall'Azienda - afferma Giulia Casamassima responsabile della sanità per la Fp Cgil di Modena - abbiamo chiesto oltre al reperimento di nuove figure anche l'attivazione di un progetto incentivante che renda attrattivo il servizio e che fermi l'emorragia delle dimissioni volontarie. Aspettiamo inoltre - prosegue la sindacalista - che il personale, ormai sfinito dalle condizioni di lavoro che ne ha fatto richiesta, possa trovare una nuova collocazione. Se non avremo risposte - conclude Casamassima - siamo pronti a riaprire la vertenza".