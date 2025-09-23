Carpi, Festivalfilosofia: grande successo per lo spettacolo “Ho abbracciato il mondo”
CARPI - Sabato 20 settembre, presso la Sala delle Vedute a Carpi, il Festivalfilosofia ha ospitato la prima dello spettacolo "Ho abbracciato il mondo", scritto e interpretato da Barbara Corradini e dedicato alla figura di Sibilla Aleramo. L’evento ha registrato un grande successo di pubblico: la sala era gremita di donne, uomini, ragazze e ragazzi, accorsi per assistere a un’intensa interpretazione che ha emozionato e incuriosito, riportando all’attenzione una scrittrice spesso dimenticata o poco conosciuta dal grande pubblico. Il testo, frutto di uno studio approfondito sulla vita e le opere di Aleramo, è stato interpretato magistralmente da Corradini, capace di trasmettere la forza e la complessità di una donna che visse tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, ma che ancora oggi appare straordinariamente attuale. La sua vita, segnata da violenze fisiche, psicologiche, economiche e sessuali, non si è mai piegata alla rassegnazione. Aleramo ha trasformato l’esistenza in un’opera, scegliendo il sacrificio in nome della libertà di essere ciò che voleva essere, anche a costo dello stigma sociale.
La scelta di portare in scena proprio Sibilla Aleramo nasce dal Centro Antiviolenza VivereDonna, coinvolto dalla direzione del Festival. Il centro, che ogni giorno accoglie donne che hanno il coraggio di dare un nome a ciò che vivono e di uscire dal circolo della violenza, ha voluto proporre una riflessione sull’educazione alla disobbedienza e alla resistenza contro le imposizioni sociali. In questo senso, Aleramo è un manifesto di libertà e coraggio, un modello che continua a ispirare le donne di oggi. Lo spettacolo è stato arricchito dalla musica di Laura Elmi, che ha saputo creare una perfetta sintonia con le parole di Barbara Corradini, dando vita a un’esperienza unica e coinvolgente. Importante anche la collaborazione con PopHistory, che ha fornito preziosi materiali storici utili a contestualizzare la vicenda, restituendo così al pubblico un quadro completo e suggestivo.
Il Centro Antiviolenza VivereDonna desidera ringraziare la direzione del Festivalfilosofia per l’opportunità offerta, Barbara Corradini per la scrittura raffinata e l’interpretazione intensa, Laura Elmi per l’accompagnamento musicale e il pubblico che ha riempito la sala in pochissimo tempo. Vista la partecipazione e l’interesse suscitati, l’auspicio è che lo spettacolo possa essere riproposto, per dare anche a chi non ha potuto assistervi l’occasione di vivere questa esperienza teatrale che unisce memoria, impegno civile ed emozione artistica.
Di seguito, alcune immagini dello spettacolo:
Carpi, Festivalfilosofia: grande successo per lo spettacolo "Ho abbracciato il mondo"
