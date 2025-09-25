Con la 10 km della salute si pedala insieme per festeggiare i 20 anni dell’ospedale di Baggiovara
Non si fermano gli eventi organizzati dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena per le celebrazioni dei 20 anni dell’Ospedale di Baggiovara. Questo sabato, 27 settembre 2025 l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, in collaborazione con il Comune di Modena e FIAB Modena, ha organizzato la 10Km della Salute, una pedalata non competitiva che collegherà simbolicamente gli ospedali della Città. La partecipazione è libera e gratuita: le pre-iscrizioni sono state riaperte in queste ore e sono possibili attraverso la compilazione di un form apposito, disponibile sul sito dell’AOU di Modena (https://www.aou.mo.it/Form-
«La bicicletta è da sempre un simbolo di salute – commenta il responsabile del Servizio Comunicazione e Informazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Paolo Barbieri – utilizzarla ci ricorda inoltre l’importanza della mobilità sostenibile considerando anche che Modena è una città che in pochi chilometri si può attraversare rapidamente anche pedalando. Con questa iniziativa celebriamo i vent’anni dell’Ospedale Civile di Baggiovara facendo squadra con i cittadini e con le istituzioni, unendo in un unico filo il benessere e lo sport. Non è un caso che, a distanza di due giorni, lunedì a Corlo di Formigine, torneremo insieme in campo con il torneo di calcio benefico “Un gol per Baggiovara”: due appuntamenti diversi ma legati dallo stesso spirito sportivo e dalla voglia di fare bene alla nostra città. Vi aspettiamo numerosi ad entrambi».
«FIAB Modena come associazione impegnata nella promozione dell'uso della bicicletta e di una mobilità attiva, è lieta di collaborare per la "10 Km della Salute" – conclude Ermes Spadoni, presidente di FIAB Modena – crediamo fermamente che promuovere la mobilità attiva sia fondamentale per il benessere fisico e mentale delle persone, a cui possono contribuire anche solo 20-30 minuti di moderata attività fisica giornaliera, come ci ricorda l’Organizzazione Mondiale della Sanità eventi come questo non solo incoraggiano uno stile di vita sano, ma sensibilizzano anche sull'importanza di infrastrutture pedonali e ciclabili comode, sicure e accessibili per tutti, contribuendo a una città più vivibile e a misura di persona. La "10 Km della Salute" rappresenta un esempio concreto di come la bicicletta possa essere un mezzo per connettere persone e luoghi, promuovendo al contempo la salute e la sostenibilità ambientale. Siamo lieti di sostenere questa iniziativa con i nostri volontari lungo il percorso».
- Calcio, Coppa Seconda Categoria: fuori l'Athletic Valli, Possidiese ai quarti di finale
- Bocciatura della Corte dei Conti, per presidente e direttore generale di Aimag il piano industriale non cambia
- A Nonantola flash mob in sostegno alla Flotilla verso Gaza
- Il "Comitato Aimag" per il territorio: "Come si può pensare di affidare a chi ha concepito questo piano il futuro dell'azienda?"
- Mirandola, fotovoltaico a Portovecchio. Da Vaccari (Pd) interrogazione a ministri di Cultura e Difesa
- Con la 10 km della salute si pedala insieme per festeggiare i 20 anni dell’ospedale di Baggiovara
- La presidente di Seta, Elisa Valeriani, incontra l'autista aggredito da un passeggero
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Notte "movimentata" a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"