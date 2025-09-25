Con la 10 km della salute si pedala insieme per festeggiare i 20 anni dell’ospedale di Baggiovara

Non si fermano gli eventi organizzati dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena per le celebrazioni dei 20 anni dell’Ospedale di Baggiovara. Questo sabato, 27 settembre 2025 l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, in collaborazione con il Comune di Modena e FIAB Modena, ha organizzato la 10Km della Salute, una pedalata non competitiva che collegherà simbolicamente gli ospedali della Città. La partecipazione è libera e gratuita: le pre-iscrizioni sono state riaperte in queste ore e sono possibili attraverso la compilazione di un form apposito, disponibile sul sito dell’AOU di Modena ( https://www.aou.mo.it/Form- 10kmSalute ). Lungo il percorso saranno allestiti punti di ristoro e postazioni dove i ciclisti riceveranno un timbro sul proprio "passaporto della salute". Al termine, chi avrà raccolto almeno tre timbri potrà ricevere un piccolo gadget in ricordo della giornata. L’appuntamento è alle 9,30 all’ingresso 1 del Policlinico di Modena per la registrazione dei partecipanti. La partenza è prevista alle 10,00. Alle 10,30 vi sarà il ristoro in Largo Piazza Sant’Agostino. L’arrivo all’Ospedale Civile è previsto intorno alle 12,00. Qui è previsto un piccolo ristoro e la consegna del gadget a chi avrà timbrato tutte le tappe. Il gruppo sarà scortato dalla Polizia Municipale e seguito dai volontari FIAB. È fondamentale rispettare il Codice della Strada e partecipare con una bicicletta dotata di tutti i dispositivi di sicurezza previsti. L’evento rientra, oltre che nelle celebrazioni per i venti anni dell’Ospedale Civile di Baggiovara, anche all'interno della SEM (Settimana Europea della Mobilità), la campagna di sensibilizzazione della Commissione europea sulla mobilità urbana.

«La bicicletta è da sempre un simbolo di salute – commenta il responsabile del Servizio Comunicazione e Informazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Paolo Barbieri – utilizzarla ci ricorda inoltre l’importanza della mobilità sostenibile considerando anche che Modena è una città che in pochi chilometri si può attraversare rapidamente anche pedalando. Con questa iniziativa celebriamo i vent’anni dell’Ospedale Civile di Baggiovara facendo squadra con i cittadini e con le istituzioni, unendo in un unico filo il benessere e lo sport. Non è un caso che, a distanza di due giorni, lunedì a Corlo di Formigine, torneremo insieme in campo con il torneo di calcio benefico “Un gol per Baggiovara”: due appuntamenti diversi ma legati dallo stesso spirito sportivo e dalla voglia di fare bene alla nostra città. Vi aspettiamo numerosi ad entrambi».