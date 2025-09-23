Curare l’autismo con la musica, a Modena talk show e concerto di due band “speciali”
MODENA - Un talk show sulla disabilità e musica dal vivo suonata da ragazzi “speciali”. Il doppio evento, intitolato “Armonie possibili: la relazione crea futuro”, è in programma mercoledì prossimo 24 settembre al Bosco Urbano, il nuovo spazio culturale aperto a Modena in via Staffette Partigiane 9.
L’iniziativa comincia alle 18:30 con un dibattito, moderato da Gianni Ricci (delegato del sindaco Mezzetti alla disabilità), cui partecipano la fondatrice di Nordoff Robbins Italia Francesca Borghi, la pedagogista Patrizia Belloi e Alessandro Rebuttini (Il Tortellante). A seguire la presentazione del Rock’n Rulli base camp e un concerto della stessa band nata dall’esperienza della storica banda Rulli Frulli di Finale Emilia e dei Time Aut, gruppo musicale composto da giovani con autismo ad alto funzionamento e ideato da Nordoff Robbins Italia (un'associazione leader in Italia nella musicoterapia con sede a Modena).
