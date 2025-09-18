Festivalfilosofia, nel weekend a Modena ingresso gratuito a Ghirlandina, Acetaia e Palazzo Comunale

MODENA - In occasione del festivalfilosofia 2025, da venerdì 19 a domenica 21 settembre, Modena propone aperture straordinarie e ingressi gratuiti in alcuni dei suoi luoghi più iconici. Un invito a vivere la città come patrimonio culturale da scoprire passo dopo passo, dalla vetta della Ghirlandina al profumo antico dell’Acetaia comunale. La Torre Ghirlandina, patrimonio Unesco, è accessibile in orari eccezionalmente ampliati: venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 settembre i visitatori possono salire fino in cima dalle 9.30 alle 22.30, con la possibilità di osservare la città illuminarsi dopo il tramonto, con il fascino della sera. Anche le Sale storiche del Palazzo Comunale si aprono al pubblico gratuitamente. Se di solito la visita guidata della domenica pomeriggio è a pagamento, in occasione del festival l’ingresso è libero: venerdì 19 dalle 9 alle 18, sabato 20 dalle 13 alle 15 e domenica 21 dalle 15 alle 19. Un viaggio attraverso sale ricche di storia e memoria civica, dalle decorazioni pittoriche alle testimonianze della vita istituzionale modenese.

Allo stesso modo, l’Acetaia comunale si può visitare gratuitamente con un fitto calendario di visite guidate a navetta. Venerdì, sabato e domenica si parte ogni 45 minuti, dalle 9.30 fino alle 17. Un percorso sensoriale che svela i segreti dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, custode di saperi e tempi antichi.

Anche lo IAT (Ufficio Informazioni Turistiche) prolunga i suoi orari per accogliere i numerosi, attesi visitatori del festival. Apertura fino alle 19 il venerdì, fino alle 22.30 il sabato e fino alle 18 la domenica, per offrire a tutti orientamento, consigli e mappe per non perdersi nulla di un intenso fine settimana.

Infine, torna ad accogliere il pubblico un luogo suggestivo e meno conosciuto: l’ex Albergo Diurno, che apre le sue porte venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato e domenica dalle 9.30 alle 19. Un’occasione per scoprire un tassello affascinante della storia urbana modenese. Tutte le visite sono prenotabili su visitmodena.it al fine di garantire un’esperienza ordinata e sicura.

