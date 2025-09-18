Medolla, una notte di gusto, musica e divertimento con “Disco Pir Party”

MEDOLLA - Domani, venerdì 19 settembre, a partire dalle ore 20.30, in piazza della Repubblica a Medolla, è in programma "Disco Pir Party", un evento, che, come suggerisce il nome stesso, è stato pensato per unire una serata di musica e divertimento con la promozione di una delle eccellenze del territorio della Bassa modenese, ovvero la pera ("pir" in dialetto). Si ballerà senza sosta sulle hit più travolgenti degli anni '80, '90 e 2000 e tra un passo di danza e l'altro sarà possibile lasciarsi tentare da specialità, assaggi e drink, tutti rigorosamente a base di pera.

