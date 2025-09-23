Finale Emilia, Mani Tese: il prossimo weekend arriva il festival “Segni di Pace”
FINALE EMILIA - Questo weekend continua, dopo l'apertura molto partecipata di Modena, Segni di Pace – riparare il futuro a Finale Emilia: tre giorni di incontri, laboratori, teatro, cibo e musica organizzati da Mani Tese. Tutti gli eventi si svolgono nella sede in via per Camposanto 7/A, a Finale Emilia
Venerdì 26/9
17:30 Inaugurazione mostra fotografica “Agua es oro” di Laura Paloma Terzo
18:30 – “La cura”: con Lorena Fornasir (Linea d’Ombra), Elia Strazzella (Mediterranea SH / Refugees in Libya) e Fausto Gianelli (Giuristi democratici).
20:00 – Cena “Mescolanza di sapori e culture” a cura de Le ragazze del Marocco (a pagamento, su prenotazione: Whatsapp o chiama 3517760977).
A seguire, musica a cura del Collettivo Final-Mente
Sabato 27/9
16:00 – Laboratori (su prenotazione): ceramica Manifatti e sartoria circolare Manigolde.
17:00 – Scuola di Pace di Montesole: laboratorio su prenotazione.
18:30 – Teatro: “Lisistrata” (Temple Theatre, regia Marco Marzaioli).
20:00 – Apericena per tutti
Domenica 28/9
15:30 – “L’inferno di Gaza e l’assistenza umanitaria” con Alessandro Verona (Médecins du Monde, Palestina) e Fausto Stocco (Anni in fuga).
16:30 – “Lotta di portafoglio: come boicottare Israele” (BDS Modena).
18:00 – “Se non noi, allora chi?”: le opinioni dei giovani su pace, guerra e futuro
Informazioni
Prenotazioni (cena e laboratori) e informazioni: SMS, tel e Whatsapp 3517760977
Scarica il programma completo a questo link.
