Il “Comitato Aimag” per il territorio: “Come si può pensare di affidare a chi ha concepito questo piano il futuro dell’azienda?”

Nota stampa del "Comitato Aimag per il territorio":

"Ecco fatto, la Corte dei Conti ha detto NO, l’accordo Aimag/Hera non si può fare così come è stato impostato. E lo ha detto con una precisione millimetrica, prendendo in esame tutti gli aspetti deliberati dai sindaci e lo ha detto in tempi brevi. Dimostrando ampiamente di “essere sul pezzo”, come si suol dire. Siamo contenti? Sì, siamo umanamente molto contenti, contenti del nostro lavoro, contenti di aver raggiunto migliaia di persone tramite internet (siamo anche moderni quando è ora) e contenti di aver trovato finalmente un luogo terzo che si esprime: la Corte dei Conti. Nello stesso tempo siamo anche concentrati sul destino di Aimag: sapranno questi sindaci trovare la giusta via per il futuro di Aimag? Sapranno far tesoro degli errori commessi che li hanno portati a imboccare una via senza uscita? Sapranno evitare le inutili frasi “la materia è complessa”, “la colpa è di chi c’era prima”, “le difficoltà economiche”, “l’unica via possibile”, ecc. ecc. Se sapranno far tesoro, la gente scuserà la loro inesperienza e tutto quello che c’è da scusare. Se invece sentiremo le ripetute frasi stracotte vorrà dire che hanno perso un anno per niente, oltre ai soldi dei contribuenti spesi per i consulenti. E specialmente avranno perso quel po’ di fiducia che le persone avevano ancora in qualche politico. E il rammendo sarà peggiore dello strappo. Serve uno scatto di sincerità, un ascolto reale, un sindaco deve utilizzare i consulenti non nascondersi dietro di loro, la visione politica spetta a lui, o lei ovviamente, i cittadini non hanno eletto i consulenti dietro cui accomodarsi.