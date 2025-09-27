Il Lions Club Castelnuovo Rangone e Montale inaugura l’anno sociale nel segno della cultura e dell’inclusione

di Guido Zaccarelli

CASTELNUOVO RANGONE - Cultura, solidarietà e partecipazione hanno caratterizzato l’avvio del nuovo anno sociale del Lions Club Castelnuovo Rangone e Montale.

Mercoledì 24 settembre, presso lo Sporting Club di Sassuolo, si è svolta la serata inaugurale dedicata a Università 21, la prima realtà in Italia che offre percorsi universitari a studenti con disabilità intellettiva, dimostrando che la cultura è un diritto universale e che l’inclusione rappresenta un’opportunità di crescita e autonomia.

Il Presidente del Club, avv. Stefano Zanni, ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra: «Il valore di un gruppo che lavora insieme è superiore alla somma dei singoli componenti. Con questa convinzione guiderò il Club, coinvolgendo tutti i Soci in un percorso condiviso di solidarietà e impegno civile».

Il sindaco Massimo Paradisi ha evidenziato come iniziative come Università 21 dimostrino che la forza di una comunità si misura anche dalla capacità di prendersi cura dei più fragili. L’Assessore Federica Venturelli ha definito il progetto un’occasione per costruire una cultura inclusiva, in cui la diversità diventa una risorsa.

Il Prof. Giacomo Guaraldi, Delegato del Rettore per le disabilità e i DSA di UNIMORE, ha ricordato che l’inclusione non è un gesto di generosità, ma una scelta che arricchisce l’intera comunità universitaria e amplia gli orizzonti culturali.

A chiudere la serata, la testimonianza di Loretta Melli, Presidente di Università 21: «Abbiamo sempre creduto che la cultura dovesse essere accessibile a tutti, compresi i ragazzi con disabilità intellettive. Grazie alla collaborazione con UNIMORE e ai protocolli d’intesa, oggi questi giovani possono seguire le lezioni e vivere esperienze universitarie autentiche, fino a conseguire la laurea».

Durante l’evento sono stati raccolti 1.300 euro a sostegno degli studenti di Università 21 (associazione che permette a studenti con disabilità intellettive di vivere il mondo universitario), confermando l’impegno concreto del Lions Club verso un modello di inclusione unico in Italia.

