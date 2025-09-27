“Il prodotto di maglieria”, a Carpi corso di formazione su struttura della maglia e sviluppo del prototipo
CARPI - Implementare le competenze di base relative alla merceologia dei filati e al loro utilizzo in macchina, alla struttura della maglia e alla costruzione dei capi di maglieria attraverso l’utilizzo delle macchine a mano per la maglieria: questo l’obiettivo del nuovo corso promosso da ForModena in collaborazione con Carpi Fashion System, che prenderà avvio martedì 30 settembre alle ore 18.30 a Carpi, presso la sede di ForModena, in via Marx n°131/c. ‘Il prodotto di maglieria’ – questo il titolo del nuovo percorso di formazione della durata di 40 ore – si articolerà su due incontri a settimana, ogni martedì e giovedì dalle ore 18.30 alle 22.00.
Il programma prevede l’introduzione alla macchina da maglieria Coppo; i punti base del lavoro su macchina di maglieria; le finiture con l’utilizzo del puntino; l’introduzione alla maglieria sagomata; come calcolare un capo campione. Per informazioni su entrambi i corsi è possibile inviare una e-mail all’indirizzo [email protected], chiamare il numero 059.699554 o visitare il sito https://www.formodena.it/courses/corso-prodotto-di-maglieria-struttura-della-maglia-e-sviluppo-prodotto/.
