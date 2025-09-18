Incendio in un casolare abbandonato dove erano presenti bombole Gpl, intervengono i Vigili del Fuoco

VIGNOLA - Poco dopo le ore 10 di oggi, giovedì 18 settembre, personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Modena è intervenuto a Vignola per l'incendio di un casolare abbandonato. Sul posto sono state rinvenute diverse bombole Gpl e la squadra del Distaccamento di Vignola è intervenuta con autopompaserbatoio e modulo antincendio, con cinque unità che hanno avuto ragione delle fiamme ed evitato l’esplosione delle bombole. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono tuttora in corso. Presente sul posto per quanto di propria competenza anche la Polizia Locale di Vignola.