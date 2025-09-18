Incendio alla centrale a biomasse di Massa Finalese: fiamme domate, ma Vigili del Fuoco ancora sul posto
FINALE EMILIA - Dal Comune di Finale Emilia arriva un aggiornamento in merito all'incendio che si è sviluppato ieri, mercoledì 17 settembre, alla centrale a biomasse di via Ceresa, a Massa Finalese. L'incendio ha riguardato ecoballe stoccate all'aperto. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco: visto l'elevato numero di materiale coinvolto, sono accorse tre autopompe serbatoio e una autobotte per un totale di 10 unità. Le fiamme - spiega l'Amministrazione comunale - sono state domate, ma diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro sul posto per le operazioni di sicurezza e bonifica. Le operazioni procederanno presumibilmente nei prossimi giorni, fino allo smassamento e ripristino delle condizioni di sicurezza. Fin dalla serata di ieri è stata attivata Arpae per il monitoraggio della qualità dell’aria, al fine di garantire un controllo puntuale.

