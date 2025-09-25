La presidente di Seta, Elisa Valeriani, incontra l’autista aggredito da un passeggero

MODENA - L’autista che lo scorso 18 settembre è stato aggredito, verbalmente e fisicamente, da parte di un passeggero esagitato mentre era alla guida della corriera della linea extraurbana 700 Vignola-Zocca, ha ricevuto la visita di Elisa Valeriani, presidente di SETA, che ha voluto così dimostrare la vicinanza e la solidarietà dell’azienda al proprio dipendente. Matteo Zanni, da circa vent’anni in forza all’azienda di trasporto pubblico locale, aveva subito la violenta aggressione perché si era doverosamente rifiutato di acconsentire alla pretesa di un giovane passeggero di origine straniera che, in località Monteorsello di Guiglia, insisteva per voler scendere dal bus in una zona priva di fermate. L’esito negativo di questa richiesta aveva scatenato l’ira del giovane, che peraltro viaggiava sul mezzo pubblico assieme alla madre: pur essendo stato chiaramente informato che le norme di sicurezza impongono di osservare solo le fermate espressamente autorizzate presenti sul percorso, il ragazzo ha dapprima inveito contro l’autista e, dopo aver superato la paratia di separazione del posto di guida, ha ripetutamente colpito il conducente con pugni alla testa ed alle spalle.

Matteo Zanni è stato quindi costretto ad interrompere la corsa ed a richiedere, tramite una chiamata alla centrale operativa di SETA, l’intervento delle Forze dell’Ordine e di un’ambulanza. Al Pronto Soccorso di Vignola gli sono state diagnosticate alcune lesioni e contusioni, ed è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni. L’aggressore, subito identificato dai Carabinieri, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e per lesioni aggravate.