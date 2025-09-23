Le parole di Stefano Benni da oggi nelle vetrate d’ingresso della Regione Emilia-Romagna
“Se i tempi non chiedono la tua parte migliore inventa altri tempi”.
È la frase scelta dalla Regione Emilia-Romagna per ricordare Stefano Benni. Da oggi, martedì 23 settembre, nelle vetrate d’ingresso della sede di viale Aldo Moro 52 a Bologna la frase accoglierà i dipendenti della Regione, oltre a visitatrici e visitatori, con una vetrofania dedicata al grande scrittore bolognese recentemente scomparso, accompagnata dal disegno dell’illustratrice dell’Agenzia di informazione e comunicazione della Giunta, Agata Matteucci. Un omaggio sincero, che rende riconoscenza a Benni per aver regalato a intere generazioni personaggi e mondi capaci di far pensare. E di emozionarsi.
“La scomparsa di Stefano Benni ha lasciato un grande vuoto nella comunità dell’intera Emilia-Romagna - affermano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora alla Cultura, Gessica Allegni -. Avevamo bisogno subito di rappresentare con un gesto concreto l’amore che schiere di lettrici e lettori hanno per i suoi libri, i racconti, le poesie e il complesso, ma quanto mai attuale, affresco della nostra società, con le sue luci e ombre, raccontato sempre con sorprendente ironia. Ogni pagina, ogni frase che ci lasciato nei suoi scritti, dovrebbe essere presa per tappezzare di messaggi di verità le nostre città e i nostri paesi. Il modo migliore per riempire quel vuoto, come ha detto il figlio Niclas, è continuare a leggere Benni. Così ci auguriamo, e auguriamo a tutte e tutti, di riuscire ad inventare altri tempi per mostrare la nostra parte migliore”.
- Sport e orgoglio modenese, lo Sweet Team ricevuto in Municipio
- "Pomeriggio al cinema", il 24 settembre a Carpi al via la 27esima edizione allo Space City
- Le parole di Stefano Benni da oggi nelle vetrate d'ingresso della Regione Emilia-Romagna
- Hera-Aimag, Negro (Pd): "Prevalse le ragioni del bene comune"
- Uomo aggredito sul treno da San Felice a Bologna da una baby gang salita a Camposanto
- Sottopasso in zona Maserati a Modena, dal 1° ottobre cancelli chiusi di notte
- Aimag-Hera, i sindaci dei comuni che avevano approvato l'accordo: "Pronti a rimetterci al tavolo per garantire solidità e futuro all’azienda"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Notte "movimentata" a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"