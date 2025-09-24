Massa Finalese, è tutto pronto per la “Festa dell’Equino e delle Tradizioni”

FINALE EMILIA - Da domani, giovedì 25 settembre, fino a domenica 28 settembre, e da venerdì 3 a domenica 5 ottobre, a Massa Finalese, frazione di Finale Emilia, è in programma la Festa dell'Equino e delle Tradizioni.

Ampio e variegato il calendario degli eventi, tra cui spicca il ritrovo delle auto storiche, in programma domenica 28 settembre presso il Pala Diversivo di Massa Finalese, struttura sempre a disposizione per associazioni, gruppi o persone che vogliano organizzare eventi, mostre, convegni o corsi.

Sempre domenica 28 settembre, ma anche domenica 5 ottobre, invece, è in programma il "Mercabarattolino", mercatino in cui si potrà ridare vita agli oggetti che non si utilizzano più. Naturalmente, nel corso della Festa sarà attivo il ristorante "La Tradizione", nel quale si potranno gustare specialità equine e tradizionali. Maggiori dettagli sulle attività in programma e sul menù del ristorante sono disponibili nelle locandine sottostanti.

